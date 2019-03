In questi giorni tutti i riflettori sono puntati sulla visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma, arrivato nel nostro paese per firmare il memorandum di intesa tra Italia e Cina sulla Belt and Road, la cosiddetta nuova Via della Seta.

Sbarcato a Fiumicino nel pomeriggio di giovedì 21 marzo, Xi Jinping ha sceso la scaletta dell’aereo tenendo per mano sua moglie, una elegantissima lady Peng Liyuan in abito bianco e soprabito tortora. La donna è molto amata in Cina e la storia d’amore con il presidente Jinping è un esempio per tutto il suo popolo. Ma come è sbocciato questo sentimento? Dove si sono conosciuti i coniugi Jinping?

Peng Liyuan moglie Xi Jinping | Chi è

Peng Liyuan non è nota soltanto per essere la First lady di una delle maggiori economie mondiali, ma anche per la sua voce e la sua carriera come cantante soprano.

La donna, originaria della contea di Yuncheng nella provincia dello Shandong, ha fatto parte come soldato normale dell’Esercito popolare di liberazione nel 1980, quando era solo una giovanissima diciottenne. È proprio in quel periodo che Peng fa notare le sue doti canore durante alcune esibizioni in cui si proponeva di tirare su il morale delle truppe: in quegli anni, infatti, la Cina era agitata dai conflitti di confine sino-vietnamiti.

La sua voce da soprano incantava tutti e Peng è riuscita a raggiungere la fama nella prima esecuzione del Gala di Capodanno della CCTV. Era il 1982 e la donna cantava il brano On the Plains of Hope.

Qualche anno più tardi, quando nel giugno 1989 la Cina aveva a che fare con le proteste di piazza Tiananmen, Peng ha cantato anche per le truppe in procinto di applicare la legge marziale: una vecchia fotografia la ritrae infatti in uniforme militare verde mentre intona una canzone sostenendo le truppe munite di elmetto e fucili nella celebre piazza di Pechino. Proprio quella foto – pubblicata in quell’anno sulla quarta di copertina della rivista militare People’s Liberation Army Pictorial – è stata rimossa da qualsiasi luogo della rete internet del paese con l’obiettivo di non generare polemiche.

L’Esercito di liberazione popolare, comunque, le ha conferito il titolo di generale maggiore proprio per avere prestato le sue doti canore al servizio delle Forze armate cinesi.

Da sempre molto attiva in politica, Peng è ambasciatrice dell’Oms per la tubercolosi e l’Aids ed inviata speciale dell’Unesco per l’avanzamento dell’educazione di ragazze e donne, oltre che il volto ufficiale del soft power cinese. La moglie del presidente, inoltre, è stata deputata nel Comitato Nazionale Cinese.

Per quanto riguarda la sua carriera come cantante folk contemporanea, Peng ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti; i suoi brani più popolari sono People from Our Village, Zhumulangma e In the Field of Hope.

Peng Liyuan moglie Xi Jinping | La storia d’amore con il presidente

La storia d’amore tra il presidente Jinping e sua moglie in Cina viene celebrata come una “favola di stato”, tanto che il China Daily ha dedicato nel 2018 uno speciale alla coppia, la quale è stata indicata come “un buon esempio” di matrimonio riuscito per tutto il Paese.

Ma come è sbocciato il loro amore? Xi Jinping e Peng Liyuan si sono sposati nel settembre 1987 e la loro cerimonia è stata molto semplice. I due hanno infatti offerto un banchetto e riunito i propri ospiti in un’unica tavolata e offerto loro dei confetti comprati all’ultimo momento: insomma, la coppia era più concentrata sulla celebrazione del proprio amore che sul “contorno”.

Dopo il matrimonio, Xi Jinping si trovava molto spesso a viaggiare per ragioni lavorative, mentre dall’altro lato anche Peng, in quanto cantante dell’Esercito, era spesso in giro per i suoi spettacoli. La coppia, nonostante la lontananza, ha resistito sempre bene.

Addirittura, prima che Xi Jinping entrasse a far parte del Comitato permanente del Politburo, il vertice del Partito comunista cinese, Peng era più nota di suo marito nel paese; quando poi suo marito iniziò a raggiungere ruoli chiave nel partito di governo, la donna ha smesso di esibirsi e di andare in tv per non lasciare in ombra il marito.

La donna è molto apprezzata sui social network del paese e ammirata come icona di stile e di eleganza. I particolari sulla sua vita privata, come anche i dettagli del suo matrimonio con il presidente, non vengono diffusi spesso, ma negli anni qualcosa è trapelato e anche il loro amore viene molto celebrato dalla popolazione.

“Quando rientra, non penso mai che ci sia un leader a casa. Ai miei occhi è solo mio marito. Quando rientro io, non mi vede come una star. Ai suoi occhi sono semplicemente sua moglie”, è stata una delle sue sporadiche dichiarazioni al Zhejiang Evening News, che però testimonia in un certo qual modo la semplicità della coppia presidenziale.

“Xi Dada” è il nomignolo con cui Peng chiama il marito, il quale non sembra però apprezzarlo molto. Ad ogni modo, però, suscita molta tenerezza e non fa che aumentare la percezione da parte del popolo cinese della genuinità del sentimento che lega la coppia. “Xi Dada ama Peng Mama, come nelle fiabe. Peng Mama ama papà Xi. Un Paese con l’amore è il più forte”, sono sempre le parole della elegante first lady.