Volete spendere 3 euro per un volo? Con Ryanair è possibile, ad aprile e maggio. La compagnia di voli lowcost ha annunciato delle offerte proprio per le partenze in questi mesi primaverili. Regalarsi una vacanza in questo periodo è ancora più conveniente.

La compagnia irlandese sfida ogni record e fa partire l’offerta dei voli da soli 2,98 euro. Le partenze sono previste da 21 aeroporti sparsi in tutta Italia: da Milano Bergamo partirà la maggior parte dei voli in offerta previsti. I voli più economici, a meno di 8 euro, sono per Bordeaux, Brno, Lussemburgo, Norimberga, Timisoara.

Da Roma Ciampino, invece, i voli più economici saranno diretti a Bratislava, Dusseldorf, Francoforte e Parigi, al modico prezzo di 15 euro. Sale (ma davvero di poco) il prezzo per l’altro aeroporto romano, Fiumicino: il prezzo più economico è 15 euro e si vola a Bratislava, Parigi, Francoforte e Dusseldorf. Da Venezia a Ibiza, poi, spenderete meno di dieci euro, come pure da Pisa a Ibiza, Dusseldorf e Vienna.

Da Napoli i prezzi più bassi per partire si aggirano attorno ai 15 euro. Sette le destinazioni più economiche: Berlino, Bordeaux, Londra e Venezia, Exeter, Francoforte, Tolosa. Dall’aeroporto siciliano di Comiso, invece, il volo più basso sarà acquistabile a meno di 13 euro per Roma e Francoforte, mentre da quello di Palermo si parte da 12,98 euro per Atene e Dusseldorf. Da Bologna, invece, la tariffa più economica parte da 7,98 euro, per le città di Marsiglia e Bristol.

Da Milano Malpensa spenderete meno di 13 euro per andare a Berlino e Bucarest. Dall’aeroporto calabrese di Lamezia potrete partire al costo di 9,98 euro per Malta, mentre da Catania andare a Malta vi costerà 12,98 euro.

Ma la tariffa più bassa si registra a Cagliari: per raggiungere la città tedesca Karlsruhe spenderete appena 2,98 euro. Sempre in Sardegna, dall’aeroporto di Alghero si potrà arrivare a Francoforte con meno di dieci euro, mentre da Ancona per quella stessa cifra potrete volare a Bruxelles. Con nove euro da da Bari potrete arrivare a Karlsruhe e con appena 7 euro da Perugia volerete a Malta.

Da Parma a Cagliari spenderete meno di 13 euro. Con la stessa cifra dall’aeroporto di Torino arriverete a Barcellona, Fez, Ibiza, Malta. Per dieci euro invece da Verona arriverete nella tedesca Amburgo. Insomma, ci aspetta una primavera all’insegna del viaggio. Ci state ancora pensando?