L’indiscrezione: la nuova fiamma di Matteo Salvini è la figlia di un politico

La settimana scorsa Matteo Salvini è stato pizzicato a cena al Pastation, a due passi da Montecitorio. Il ristorante ha un proprietario ben noto: il locale, infatti, è stato aperto da Denis Verdini e dal figlio Tommaso. Pare, però, che il vicepremier leghista si trovasse nel locale del forzista per perseguire una qualche strategia politica.

Secondo quanto si legge su Dagospia, le motivazioni che avrebbero portato il ministro dell’Interno a Pastation sarebbero di tutt’altra natura. Sembra, infatti, che tra le sale del locale si muovesse una certa Francesca Verdini, figlia del deputato di Forza Italia, nonché una delle poche persone “seguite” sui social da Matteo Salvini. Su Instagram , ad esempio, il vicepremier segue appena 47 persone. Francesca è una di queste. Coincidenze?

“Con Matteo è finita”: l’annuncio su Instagram di Elisa Isoardi

Ma Salvini è tornato ancora nel locale. È successo il 20 marzo. Un giorno delicato per il vicepremier, visto che si decidevano le sue sorti giudiziarie. Eppure Salvini è andato al Pastation e questo non ha fatto altro che alimentare i rumors su una possibile liaison con la giovane Verdini.

Matteo ha finalmente dimenticato Elisa Isoardi? È ancora tutto da vedere. Per ora quel che è certo è che i presunti ritorni di fiamma di cui si è a lungo parlato negli ultimi mesi proprio non ci sono stati. Tanto che i giornali di gossip suggeriscono che anche la conduttrice de La Prova del Cuoco avrebbe trovato un nuovo amore. Secondo Chi, si tratterebbe del produttore Alessandro Di Paolo.

I due sarebbero stati paparazzati proprio dagli obiettivi di Chi in un paio di occasioni. In una foto si vede in modo distinto anche un bacio appassionato che i due si sarebbero scambiati in strada.

Elisa Isoardi rompe il silenzio sulle voci circolanti sulla sua gravidanza