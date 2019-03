MAMELI AMICI 2019 – Sabato 30 marzo 2019 parte il serale di Amici 2019, il popolare talent di Maria De Filippi in onda in prima serata su Canale 5. Giunto alla 18esima edizione, Amici si conferma ogni anno come uno dei programmi più amati dal grande pubblico, con ascolti record.

La trasmissione di Canale 5, inoltre, negli anni ha lanciato alcuni dei talenti oggi più in voga nel panorama musicale italiano, come Irama o Alessandra Amoroso. Dopo il percorso di formazione all’interno della scuola, per i 12 concorrenti approdati al serale è il momento di giocarsi il tutto per tutto.

Una chance da non fallire per provare a realizzare il proprio sogno. Scopriamo allora meglio i finalisti di questa nuova edizione.

Mameli Amici 2019 | Chi è

Uno di quelli che più ha impressionato finora è sicuramente Mameli. Un giovane cantante ma dalle sonorità ben chiare e soprattutto con un grande carisma e una personalità difficili da avere alla sua età.

Il suo vero nome è Mario Castiglione. La scelta del nome d’arte deriva dalla via della città in cui vive, Milano. Mameli è però originario di Catania. Appassionato di musica, ha scelto di inseguire il suo sogno trasferendosi nel capoluogo lombardo.

Una città che gli ha dato tante opportunità, e che ha deciso di omaggiare con la scelta dello pseudonimo. Come ha dimostrato durante gli appuntamenti pomeridiani di Amici, Mameli predilige i grandi cantautori della musica italiana.

Per il resto è un ragazzo molto riservato e che non ama apparire. Della sua vita privata, infatti, si sa molto poco. Mameli si è presentato ad Amici con un suo inedito che ha da subito conquistato gli insegnanti di canto.

Mameli Amici 2019 | Instagram

Mameli non ama particolarmente i social, e infatti ha aperto solo da poco il suo profilo Instagram ufficiale, che è seguito da ben 110mila persone.