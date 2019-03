Dillo con una poesia: oggi è la Giornata Mondiale della Poesia e questi versi vi faranno bene all’anima

GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA 2019 – “Vedessi com’è grande il pensiero del mare, dove il mio dolce amore oggi è andato a pescare”. Con questa dolce poesia di Alda Merini (che festeggia proprio in questa data il suo compleanno) inizia il nostro articolo sulla Giornata Mondiale della Poesia.

Ogni anno, questa ricorrenza indetta dall’Unesco nel 1999 cade il 21 marzo e riconosce un ruolo fondamentale a questa forma d’arte potentissima che non deve essere dimenticata.

Quest’anno, come obiettivi ci si è posti quello di promuovere la poesia autoctona, focalizzandosi sul ruolo che questa ha nella lotta contro la marginalizzazione e l’ingiustizia.

Giornata Mondiale della Poesia 2019 | La forza della poesia

Cosa può fare la parola scritta, il segno nero sulla carta, i versi semplici e forti che i poeti hanno sognato e reso eterni?

C’è un legame ancestrale con la poesia, che si evolve, cambia, cresce. Esistono i versi che riescono a esprimere le nostre emozioni, che riescono a dare corpo ai nostri pensieri, anche quelli più reconditi e silenziosi. Esistono i versi che raccontano un passato, versi che hanno fermato il tempo e hanno dato un senso a ciò che sembrava incomprensibile.

La poesia vissuta oggi tramite Instagram

Li leggeremo ancora scritti sui muri, nella fermata di una metro, su un foglietto stropicciato, li leggeremo nuovi tra le righe di una canzone e resteranno lì a ricordarci quanto siamo fortunati, quanto il mondo, questo mondo, abbia ancora bisogno di poesia, ogni giorno.

Giornata Mondiale della Poesia 2019 | Le poesie suggerite da TPI: da Pavese a Kibirov

TPI, in occasione del World Poetry Day, ha raccolto alcune poesie che possono raccontare un attimo di infinito, un momento di vera felicità o di grande denuncia. Da Cesare Pavese con la sua “La terra e la morte” a Pier Paolo Pasolini, da Tiburi Kibirov a Guido Catalano, da Alda Merini a Giorgio Gaber, da paolo Tulelli a Jacques Prévert e tanti altri ancora.

Versi semplici, di verità e potenza. Come i poeti che ce li hanno lasciati.

La terra e la morte – Cesare Pavese

Tu non sai le colline

dove si è sparso il sangue.

Tutti quanti fuggimmo

tutti quanti gettammo

l’arma e il nome. Una donna

ci guardava fuggire.

Uno solo di noi

si fermò a pugno chiuso,

vide il cielo vuoto,

chinò il capo e morì

sotto il muro, tacendo.

Ora è un cencio di sangue

e il suo nome. Una donna

ci aspetta alle colline.

Pier Paolo Pasolini

Siamo stanchi di diventare giovani seri o contenti per forza. O criminali o nevrotici.

Vogliamo ridere, essere innocenti, aspettare qualcosa dalla vita, chiedere, ignorare.

Non vogliamo essere subito già così sicuri, non vogliamo essere subito già così senza sogni.

Dichiarazione – Tiburi Kibirov

Ti voglio dire,

che ti voglio

dire, che ti

voglio dire, che

voglio dirti, che

ti voglio dire,

che ti voglio.

Giornata Mondiale della Poesia 2019 | Le poesie suggerite da TPI: da Catalano a Gaber

Ti ho vista – Guido Catalano

… il tuo corpo è un’ isola segreta

lontana

facciamo che sono un naufrago

mi sveglio sulla spiaggia

è mattina

non ho nessunissimo bisogno

di essere

salvato.

Vedessi com’è grande il pensiero del mare – Alda Merini

Vedessi com’è grande il pensiero del mare

dove il mio dolce amore oggi è andato a pescare.

Vedessi come è grande la vela del pensiero

eppure sono sola come un vecchio mistero.

Vedessi che coralli ci sono in fondo al mare

e lui non mi ha pescato perchè doveva andare.

Vedessi come piango un pianto universale

un amore così bello non doveva far male.

Se saprai starmi vicino – Pablo Neruda

Se saprai starmi vicino

e potremo essere diversi,

se il sole illuminerà entrambi

senza che le nostre ombre si sovrappongano,

se riusciremo ad essere “noi” in mezzo al mondo

e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere.

Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo

e non il ricordo di come eravamo,

se sapremo darci l’un l’altro

senza sapere chi sarà il primo e chi l’ultimo

se il tuo corpo canterà con il mio perché insieme è gioia…

Allora sarà amore

e non sarà stato vano aspettarsi tanto.

Quando Sarò Capace d’Amare – Giorgio Gaber

…Quando sarò capace di amare

vorrò una donna che non cambi mai

ma dalle grandi alle piccole cose

tutto avrà un senso perché esiste lei.

Potrò guardare dentro al suo cuore

e avvicinarmi al suo mistero

non come quando io ragiono

ma come quando respiro.

Quando sarò capace di amare

farò l’amore come mi viene

senza la smania di dimostrare

senza chiedere mai se siamo stati bene.

E nel silenzio delle notti

con gli occhi stanchi e l’animo gioioso

percepire che anche il sonno è vita

e non riposo.

Quando sarò capace di amare

mi piacerebbe un amore

che non avesse

alcun appuntamento col dovere

Un amore senza sensi di colpa

senza alcun rimorso

egoista e naturale

come un fiume che fa il suo corso

Senza cattive o buone azioni

senza altre strane deviazioni

che se anche il fiume le potesse avere

andrebbe sempre al mare.

Così vorrei amare.

Giornata Mondiale della Poesia 2019 | Le poesie suggerite da TPI: Tulelli e Prévert

Poeti di vita (ai caduti di mafia) – Paolo Tulelli

Quanti fiori son nati dal sangue

e dalle lacrime amare del sud.

Figli di un mondo senza cielo

dalla mafia infame ammazzati:

Giovanni Falcone.

Paolo Borsellino.

Antonino Scopelliti.

Peppino Impastato.

Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Rosario Livatino.

Pio La Torre.

Rocco Chimici.

Boris Giuliano.

Cesare Terranova.

Libero Grassi.

Pino Puglisi.

Ed altri… altri ancora.

Poeti di vita,

caduti come fiori

sul selciato della primavera,

che con le loro idee

la morte han vinto.

E se vincono i poeti

non perde il mondo.

Tre fiammiferi accessi – Jacques Prévert

Tre fiammiferi accesi

uno per uno nella notte

Il primo per vederti tutto il viso

Il secondo per vederti gli occhi

L’ultimo per vedere la tua bocca

E tutto il buio

per ricordarmi queste cose

Mentre ti stringo fra le braccia.

Giornata Mondiale della Poesia 2019 | Le poesie suggerite da TPI: Rilke e Sciascia

Terra che ti fai buia, paziente sopporti le mura – Rainer Maria Rilke

Terra che ti fai buia, paziente sopporti le mura.

Forse permetti alle città di vivere ancora un’ora,

ne concedi due alle chiese e ai chiostri solitari,

ne lasci cinque al travaglio dei credenti

e per sette contempli il contadino al lavoro

prima di tornare foresta, acqua, rigoglio selvatico

nell’istante dell’inafferrabile paura

quando chiederai a ogni cosa

la tua immagine incompiuta.

Dammi un po’ di tempo: voglio amare le cose in modo

nuovo

e farle degne di te e grandi.

Voglio solo sette giorni, sette

su cui nessuno abbia mai scritto,

bq. sette giorni di solitudine.

Chi riceverà il libro che li raccoglie

rimarrà chino sulle sue pagine.

Oppure sarà nelle tue mani

e lo scriverai tu stesso.

Il giorno della civetta – Leonardo Sciascia

Il popolo cornuto era e cornuto resta: la differenza è che il fascismo appendeva una bandiera sola alle corna del popolo e la democrazia lascia che ognuno se l’appenda da sé, del colore che gli piace, alle proprie corna… Siamo al discorso di prima: non ci sono soltanto certi uomini a nascere cornuti, ci sono anche popoli interi; cornuti dall’antichità, una generazione appresso all’altra…”

– Io non mi sento cornuto – disse il giovane

-e nemmeno io. Ma noi, caro mio, camminiamo sulle corna degli altri: come se ballassimo…

Giornata Mondiale della Poesia 2019 | Le poesie suggerite da TPI: Szymborska e Montale

Devo molto a quelli che non amo – Wislawa Szymborska

Devo molto

a quelli che non amo. Il sollievo con cui accetto

che siano più vicini a un altro. La gioia di non essere io

il lupo dei loro agnelli. Mi sento in pace con loro

e in libertà con loro,

e questo l’amore non può darlo,

né riesce a toglierlo. Non li aspetto

dalla porta alla finestra.

Paziente

quasi come una meridiana,

capisco

ciò che l’amore non capisce,

perdono

ciò che l’amore non perdonerebbe mai. Da un incontro a una lettera

passa non un’eternità,

ma solo qualche giorno o settimana. I viaggi con loro vanno sempre bene,

i concerti sono ascoltati fino in fondo,

le cattedrali visitate,

i paesaggi nitidi. E quando ci separano

sette monti e fiumi,

sono monti e fiumi

che trovi su ogni atlante. È merito loro

se vivo in tre dimensioni, in uno spazio non lirico e non retorico,

con un orizzonte vero, perché mobile. Loro stessi non sanno

quanto portano nelle mani vuote. «Non devo loro nulla» –

direbbe l’amore

su questa questione aperta.

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale – Eugenio Montale

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.

Il mio dura tuttora, né più mi occorrono

le coincidenze, le prenotazioni,

le trappole, gli scorni di chi crede

che la realtà sia quella che si vede.

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio

non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,

erano le tue.

