Francesca Verdini avvistata insieme a Matteo Salvini: tutto quello che c’è da sapere sulla figlia dell’ex forzista

Francesca Verdini – Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato avvistato nel ristorante PaStation di proprietà dell’ex deputato di Forza Italia Denis Verdini a Roma. Secondo quanto scrive Marco Antonellis sul giornale online Dagospia, il leader della Lega sarebbe andato nel locale a due passi da Montecitorio non per parlare di nuovi accordi e alleanze politiche, ma per incontrare la figlia dell’ex forzista Francesca Verdini.

Sembra infatti che tra Salvini e la figlia di Denis Verdini ci sia una simpatia particolare, tanto che Dagospia parla di flirt.

A sostegno di questa teoria c’è un dettaglio che non è sfuggito al giornale online. Il profilo Instagram di Francesca Verdini sarebbe infatti uno degli appena 47 profili seguiti da Matteo Salvini. Coincidenze?

Francesca Verdini è di Firenze ma vive a Roma e con il fratello Tommaso si occupa del ristorante “PaStation” che è molto vicino a Montecitorio.

Salvini è andato al “PaStation” lo scorso 20 marzo. Il giorno in cui sono state decise le sue sorti giudiziarie in Senato in merito al caso Diciotti.

Secondo questi rumors sembrerebbe che Matteo abbia finalmente dimenticato la ex compagna Elisa Isoardi.