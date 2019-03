In molti, infatti, dopo quell’episodio hanno criticato ferocemente la sua musica, i suoi testi e parlato di corresponsabilità del cantante per quanto riguarda il tristissimo incidente nella discoteca la Lanterna Azzurra in provincia di Ancona. Addirittura Sfera Ebbasta si è trovato ad essere escluso come giudice di The Voice of Italy , il talent musicale di Rai2. Così il trapper ha lanciato un’iniziativa decisamente inedita: i genitori dei suoi fan minorenni potranno accompagnare i propri figli ai concerti che il trapper terrà ad aprile senza pagare il biglietto .

Su di lui si è abbattuta non una pioggia, ma una vera e propria tempesta: dopo la tragedia di Corinaldo , in cui hanno perso la vita 6 persone, di cui 5 minorenni e un adulto, non c’è più stata pace per il trapper Sfera Ebbasta .

“Se sei minorenne da lunedì 18 marzo avrai la possibilità di ricevere un biglietto omaggio per il genitore che ti accompagnerà al concerto (fino ad esaurimento disponibilità). Scrivi alla mail: biglietti@thaurus.it fornendo i seguenti documenti: 1) Copia del tuo documento; 2) Copia del documento del genitore o di chi ne fa le veci; 3) Numero d’ordine del biglietto acquistato; 4) Conferma d’acquisto di Ticketone”. Sono queste le istruzioni, contenute in una nota diffusa dal cantante, per accedere a questa possibilità.

Ogni genitore potrà così partecipare al concerto e stare meno in pensiero per i propri figli; naturalmente però, per questioni logistiche, i biglietti gratis non sono certo illimitati, quindi il consiglio è quello di fare al più presto richiesta per il pass reperendo informazioni e seguendo le istruzioni sui canali social dell’artista.

I concerti in programma del noto trapper Sfera Ebbasta iniziano il prossimo 12 aprile e la prima data si tiene a Conegliano. Ad essa poi fanno seguito le tappe a Roma, Napoli e Milano. Ecco il calendario con date, orari e location:

12 aprile, Conegliano (TV), Zoppas Arena, ore 21:00

17 aprile, Roma – Palalottomatica, ore 21:00

19 aprile, Napoli, Teatro Palapartenope, ore 21:00

27 aprile, Assago (MI), Mediolanum Forum, ore 21:00

Recentemente, sempre per rispondere a tutte le accuse che gli sono state recapitate, Sfera Ebbasta ha pubblicato Mademoiselle, un singolo che fa proprio riferimento all’ipocrisia di chi lo condanna, come condanna la sua musica, reputata essere un cattivo esempio per i giovani. “Ti do il benvenuto in Italia. Il Paese di chi non ci mette mai la faccia”, è infatti una delle frasi del testo del brano.