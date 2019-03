Bobo e Coco sono pronti a promettersi amore eterno. L’ex bomber dell’Inter Christian Vieri e l’ex velina bionda Costanza Caracciolo hanno da poco annunciato il loro matrimonio. Tra un preparativo e l’altro, lei ha trovato il tempo di raccontarsi e raccontare la sua storia in una intervista rilasciata a Fuorigioco, l’inserto del quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport.

Oggi Costanza, 29 anni, è la splendida mamma di Stella, nata lo scorso 18 novembre, oltre ad essere la compagna di quello che è stato considerato a lungo uno dei don Giovanni più celebri del calcio nostrano.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sposano: ecco le pubblicazioni di nozze

A tal proposito, a chi le domanda se sia gelosa del passato di Bobo, risponde: “Perché dovrei esserlo? Tutti abbiamo avuto un passato, certo lui ha avuto bellissime donne”. Alcune, spiega Costanza, “le conosco pure, ma non ho tolto l’uomo a nessuno, e non credo ci sia stato un contratto di esclusiva con qualcuna per cui io oggi debba rimproverarmi qualcosa”.

“Ci conosciamo da tanti anni, e l’avvicinamento è stato graduale. Mi sono messa con lui senza aspettative, e invece il tutto è stato finora molto più di quello che avrei mai sognato”, aggiunge l’ex velina. Classe 1990, Coco ha ben dodici anni in meno rispetto al futuro marito. Era una bambina quando lui giocava a calcio e lei lo guardava alla tv con ammirazione.

“Avevo 9 anni e già impazzivo per Bobo e Ronaldo, sul serio. Vai a pensare che 20 anni dopo… Ho conosciuto un uomo con la ‘u’ maiuscola: parla poco e dimostra tanto. È stato per esempio fantastico subito dopo la nascita di Stella. Ero distrutta, a pezzi, dopo oltre due giorni e mezzo di induzione al parto mi sono ritrovata a dover affrontare un cesareo senza preavviso. Sono stati giorni parecchio duri. Non mi ha lasciata un attimo”, confessa quasi commossa.

La piccola Stella è arrivata nella vita di Bobo e Coco dopo un momento particolarmente doloroso. Prima del suo arrivo, la coppia aspettava un altro bambino, ma Costanza ha avuto un aborto e i due si sono ritrovati catapultati nel dolore.

“Fu bruttissimo. Ero dal dentista quando uscì su giornali e siti la notizia che ero incinta. Di lì a poche ore venni invece a sapere che avevo perso il bimbo. Fu una giornata terribile, con tutti quei messaggi di complimenti che mi erano arrivati…”, spiega la donna.

“Nessuno dei giornalisti mi aveva chiamato prima di fare uscire la notizia della gravidanza: mi aspettavo maggiore delicatezza, attenzione; avrei per esempio chiesto di aspettare a divulgare la notizia, almeno fino al superamento del momento più critico di ogni gravidanza. Che delusione, che rabbia, il giorno più brutto della mia vita, ne uscii devastata”, afferma dura la showgirl.

Ora, però, non c’è spazio per il dolore. La vita di Costanza e Christian si è arricchita della luce di Stella.