MERAVIGLIE SECONDA PUNTATA ANTICIPAZIONI – Alberto Angela torna in prima serata su Rai 1 per presentare le sue Meraviglie.

Il programma vuole ripercorrere le tappe più belle del nostro paese, esplorando quei patrimoni dell’Unesco che Angela ritiene interessanti per il proprio pubblico.

Nella prima puntata, andata in onda il 12 marzo 2019, il conduttore ha visitato tre città del cuore italiano e, per il secondo appuntamento, propone nuove mete e nuovi racconti.

Dove ci porterà Alberto Angela?

Meraviglie seconda puntata | Anticipazioni

I tesori italiani che Alberto Angela mette in risalto per questo secondo appuntamento attraversano (ovviamente) tutta l’Italia. La prima tappa è Ravenna, che custodisce otto monumenti patrimonio dell’Unesco che testimoniano un’epoca in cui l’Italia passava dall’antichità al Medioevo.

Partendo dal Mausoleo di Galla Placidia, che custodisce la storia di una delle ultimi imperatrici romane, per poi arrivare al sepolcro di Teodorico e alle sue torbide leggende, si arriva ai preziosi mosaici di San Vitale, che hanno 1.500 anni. L’esplorazione di Ravenna termina davanti alla Tomba di Dante e il tour vedrà la partecipazione di Marco Melandri, campione di motociclismo.

Meraviglie seconda puntata anticipazioni | Sardegna e Napoli

La seconda tappa di questa puntata ci porta in Sardegna, per esplorare i suoi tesori archeologici: ed è tutto un attraversare gli ipogei domus de janas, i giganti di Mont’e Prama, il nuraghe Barumini (definito come il più impressionante dei nuraghe), tra le cui rovine Paolo Fresu impugnerà la sua tromba e concederà un po’ di musica agli spettatori. Al fianco di Alberto Angela, nelle terre sarde troveremo Dori Ghezzi il quale racconterà la sua storia, e quella di Fabrizio De André, legata all’isola.

Per chiudere in bellezza, Alberto Angela ci conduce a Napoli, presso il celebre teatro di San Carlo: un vero e proprio gioiello nella cornice del centro storico napoletano, che ha avviato il suo prestigio nel 1737. Costruito dai Borbone, il Teatro ha assistito a tantissimi cambiamenti sociali e politici nel corso del tempo e oggi continua ad essere un regno per l’arte e per la musica, amato da tutti i napoletani e non solo: a raccontarlo sarà il cantante Massimo Ranieri.

Alberto Angela vi aspetta su Rai 1 alle ore 21:25 con la seconda puntata di Meraviglie.

