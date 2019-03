LIBRI PER FESTA DEL PAPÀ 2019 – “Niente di più bello di un bel libro, nel mondo” diceva Joseph Joubert. E allora perché non regalarlo al proprio papà?

Come tutti sappiamo, il 19 marzo ricorre la Festa del Papà (che combacia con San Giuseppe) e qualunque figlio che abbia poco tempo – e inventiva – finisce per ridursi a novantesimo e con un grandissimo dubbio: cosa regalare?

Per fortuna, oggi, abbiamo pronti per voi sette suggerimenti di libri che ogni padre (e figlio) dovrebbe leggere. Sette esempi di figure paterne che si rincorrono nel patrimonio letterario, da successi passati a quelli più recenti, e che si confermano essere ancora attuali.

Libri per Festa del Papà 2019 | Gli sdraiati

Michele Serra ha scritto un romanzo che sfrutta la comicità per approfondire il delicato rapporto tra un padre e un figlio. In un testo dove a primeggiare è l’incomprensione (Com’è successo, quando ci siamo persi, e dove ci siamo persi?), a tendere la prima mano è un padre, che vuole riconnettersi con quel figlio ormai distante.

“Gli sdraiati” sono proprio i ragazzi, adolescenti che preferiscono trascorrere il tempo – per l’appunto – sdraiati sul divano, chini sugli smartphone e incuranti di tutto il resto. Perché siamo arrivati a questo punto? Ma, soprattutto, come si arriva a questo punto?

Tutti interrogativi su cui si fonda il romanzo di Serra, che assembla la rabbia, l’amore e la malinconia dei tempi andati per fare luce su un rapporto vecchio come il mondo che si è incrinato con le nuove generazioni.

Potete trovare il libro qui.

Libri per Festa del Papà 2019 | La strada

Una storia senza futuro è quella da cui parte la trama di questo romanzo, nato dalla penna di Cormac McCarthy. Siamo in uno scenario post apocalittico, in un’America che oggi (per fortuna) non esiste e i protagonisti sono due figure: padre e figlio, un uomo e un bambino, personaggi senza nome che lottano per la vita.

McCarthy racconta di un viaggio fisico quanto metaforico, seguito da ombre anche se il sole non c’è più, in un mondo in cui il mare non è più blu ma una massa grigia e inodore.

Questo capolavoro letterario si avvale di una forte potenza allegorica per raccontare un rapporto delicato e concreto, come quello tra padre e figlio, l’unica cosa vera sopravvissuta alla sciagura del mondo e l’unica per la quale vale la pena lottare.

Potete trovare il libro qui.

Libri per Festa del Papà 2019 | Il buio oltre la siepe

Uno dei classici più amati della letteratura è sicuramente “Il buio oltre la siepe” di Harper Lee. Il romanzo è ambientato in una cittadina nel Sud degli Stati Uniti, ai tempi in cui Atticus Finch doveva difendere un uomo di colore accusato di violenza carnale; nonostante l’avvocato ne avesse dimostrato l’innocenza, l’uomo fu ugualmente condannato a morte.

L’accaduto è narrato dalla piccola Scuot, figlia di Atticus, il cui rapporto con il padre è di grande rilievo in questo romanzo.

Potete trovare il libro qui.

Libri per Festa del Papà 2019 | Le avventure di Pinocchio

Tutti siamo cresciuti con la storia di Pinocchio che voleva diventare un bambino vero: e allora perché non riproporla anche al papà? In fondo, quello di Pinocchio è stato un grande padre che ha sfidato tutto e tutti per il bene del proprio figlio, anche quando era soltanto un burattino di legno animato.

La Disney ha proposto una versione leggermente diversa di Pinocchio, ecco perché vogliamo darvi qualche spunto invece riguardo al classico di Carlo Collodi.

Geppetto, da bravo falegname, ha avuto in eredità un pezzo di legno parlante. Man mano che il progetto di Pinocchio diventava realtà, il falegname si è reso conto della natura da bricconcello del piccolo burattino: un tratto che l’ha immediatamente messo nei guai e, di conseguenza, anche a Geppetto. Ma l’amore di un padre va ben oltre qualche marachella…

Potete trovare il libro qui.

Libri per Festa del Papà 2019 | Notti in bianco, baci a colazione



Quello di Matteo Bussola è quasi un manuale per i papà, una guida nella quotidianità per quei genitori che devono affrontare le insidie che si nascondono dietro domande difficili, trecce nei capelli e scarpe da allacciare.

Traendo spunto dalla sua quotidianità, Matteo Bussola trae forza dalle sue tre figlie per raccontare un mondo fatto di dialoghi e scene buffe, diverse riflessioni che portano l’autore a credere che “nei gesti della vita di ogni giorno si scopre quanto poetica possa essere la paternità”.

Potete trovare il libro qui.

Libri per Festa del Papà 2019 | Molto forte, incredibilmente vicino

Jonathan Safran Foer tratta la paternità con delicatezza in questo romanzo che, come si evince dal titolo, è veramente “molto forte”. Siamo a New York, durante il crollo delle Torri Gemelle, e il giovane protagonista trova un messaggio in codice lasciato da suo padre: un nome e una chiave, due ingredienti anonimi per una ricetta che il giovane non conosce e che lo porterà verso tante risposte.

Se state cercando un romanzo il cui cuore è la figura paterna, con questo avete risolto il problema.

Potete trovare il libro qui.

Libri per Festa del Papà 2019 | Lettera al padre

D’obbligo è concludere questa sfilza di suggerimenti con un’opera importante di Franz Kafka.

“Carissimo padre, recentemente mi hai chiesto per quale motivo sostengo di avere paura di te. Come al solito, non ho saputo darti una risposta…” è così che si apre la narrazione, una vera e propria lettera che Kafka scrisse a suo padre, Hermann Kafka, nel 1919.

Il suo rapporto col padre, logorato da anni di liti e successivi silenzi, ha condizionato molto la formazione dell’autore durante il suo percorso letterario.

Franz diede la lettera a sua madre Julie, affidandole il compito di consegnarla al padre, ma la donna non lo fece mai, conscia del fatto che il mittente non l’avrebbe mai letta.

Potete trovare il volume qui.