Allenarsi due volte a settimana è sufficiente per stare in forma: falso. Purtroppo l’amara verità è che per avere dei risultati soddisfacenti bisogna fare sport almeno 3 – 5 volte alla settimana secondo quanto riportato dal “Business Insider“.

Il dato è emerso da una ricerca pubblicata a gennaio sulla rivista “Circulation“, la più autorevole rivista scientifica nel campo della ricerca cardiovascolare, che ha dimostrato come l’ideale sarebbe fare esercizio fisico 4 volte alla settimana.

Un falso mito che circola spesso è che l’orario migliore per dedicarsi all’attività sportiva sia per forza la mattina. “I risultati non possono limitare gli orari dell’allenamento di un atleta”, a detta dei ricercatori. “Ma forse nel futuro potremmo essere in grado di sfruttare queste conoscenze per ottimizzare la funzione dei muscoli”.

Non è vero che facendo palestra il grasso si trasforma in muscoli in quanto si tratta di due differenti tipi di tessuto. Fare pesi aiuta a sviluppare i muscoli ma non per forza brucia l’adipe. Mangiare sano, assumere verdure, fibre e cibi ricchi di proteine è la soluzione migliore.

L’esercizio aerobico, o qualsiasi attività che fa alzare il ritmo cardiaco e sudare per un periodo prolungato di tempo, ha un impatto positivo sul cervello, sulla concentrazione e sulla memoria. Per perdere peso la combinazione migliore che ci possa essere è sport e dieta bilanciata. Secondo Philip Stanforth dell’Università del Texas per dimagrire “è più importante l’alimentazione che non l’attività fisica”.

