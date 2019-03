WILLIAM HARRY SI SEPARANO – Solo la saggezza del nonno poteva evitare scalpore. E così il principe William, prima di separarsi ufficialmente da Harry, ha chiesto consiglio a Filippo, marito della regina Elisabetta, su come avrebbe dovuto agire per dividere la propria dimora da quella del fratello.

Il duca di Edimburgo – insomma, nonno Filippo – ha confermato qualche settimana fa l’opinione espressa già da sua maestà e dal figlio Carlo, ossia che William e Kate Middleton sarebbero restati a Kensington Palace con la propria famiglia mentre Harry e Meghan Markle si sarebbero trasferiti a Buckingham Palace.

La separazione tra i fratelli, però, non è dovuta al cattivo rapporto tra i due (anzi, sono molto uniti) tantomeno alle mogli, bensì ai doveri imposti dalla monarchia. William, infatti, potrebbe diventare il principe del Galles qualora Carlo diventasse re.

“Si tratta di mettere i due duchi in una situazione stabile per evitare in futuro nuovi cambiamenti che si renderebbero necessari se Carlo diventasse sovrano e William il nuovo principe del Galles”, ha rivelato una fonte ai tabloid. Dividersi il prima possibile, dunque, è stato necessario per evitare di alimentare in seguito indiscrezioni sulla successione al trono.

Harry e Meghan, comunque, anche se avranno i loro uffici centrali a Buckingham Palace, avrebbero intenzione di trasferirsi a Frogmore Cottage, un edificio della famiglia reale in fase di ristrutturazione. Anche la comunicazione – e i relativi bureaux – dei due fratelli è stata scissa, come si può leggere nel comunicato stampa del 14 marzo 2019.

