LA CORRIDA 2019 – Dal 29 marzo 2019 va in onda su Rai 1 La Corrida, storico programma tv ideato da Corrado e Riccardo Mantoni, reduce da anni di successi. In particolare lo scorso anno. Al punto che la tv di stato ha deciso di puntarci nuovamente anche per questa stagione. Alla conduzione Carlo Conti che presenterà e gestirà i vari concorrenti che animeranno le varie serate.

La Corrida 2019 | Ultime notizie

AGGIORNAMENTO 18 MARZO 2019 – Mancano meno di 10 giorni alla prima puntata de La Corrida. Quali saranno i concorrenti e gli ospiti della nuova edizione del talent show ideato da Corrado? Carlo Conti riuscirà a bissare il successo dalla passata stagione? Appuntamento al 29 marzo per la risposta.

La Corrida 2019 | Concorrenti

Come nelle passate edizioni, i concorrenti che si alterneranno sul palco metteranno in mostra le loro qualità. A decidere se meritano o meno di andare avanti nella gara sarà il pubblico in studio che potrà applaudire nel caso in cui l’esibizione dovesse essere di suo gusto o “fischiare”, sbattere pentole o campanacci in caso di bocciatura del concorrente. Insomma, la formula magica è sempre la stessa. Chi riuscirà ad incantare il pubblico?

Volete partecipare alla nuova edizione de La Corrida? Per farlo dovete andare sul sito MagnoliaTv e compilare un semplice form. Successivamente parteciperete a dei casting dove verranno selezionati i talenti “migliori”.

La Corrida 2019 | Streaming

La nuova edizione de La Corrida va in onda su Rai 1, in chiaro (gratis), il venerdì sera in prima serata.

È possibile seguire la trasmissione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita della tv di Stato, RaiPlay. Accedervi è semplicissimo, basta registrarsi (tramite mail o social network) e il gioco è fatto.

Non sapete dove trovare il live streaming? Tranquilli, ve lo spieghiamo noi. Una volta effettuata la registrazione, bisogna cliccare sul menu a tendina in alto a sinistra, selezionare dirette e poi il canale di riferimento (nel caso de La Corrida, Rai 1). Semplice. Buona visione!