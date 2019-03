Un’auto pirata ha investito una famiglia che stava attraversando, sulle strisce pedonali, lungo via Lario, nel comune di Buccinasco, in provincia di Milano.

Erano le 17 quando una donna, con quattro bambini, stava attraversando la strada. All’improvviso un’auto, ad alta velocità, li ha travolti.

Tre dei 4 bambini feriti sono stati ricoverati in codice rosso in diversi ospedali della zona. Il più grave dei tre, un bimbo di 5 anni, è stato trasportato in elicottero – in codice rosso – all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Con lui, anche la madre, una donna di 29 anni. Il bambino, secondo quanto si apprende, è un condizioni gravi.

Travolte anche le sorelline, di 6 e 7 anni. Sono state trasportate in codice rosso all’ospedale San Carlo.

Con loro anche una bimba di appena un anno che era nel passeggino. Non avrebbe riportato gravi ferite. Secondo quanto si apprende, sarebbe la cuginetta dei tre fratellini.

Dopo un’ora il pirata della strada è stato individuato e fermato dalle forze dell’ordine. Si tratta di un uomo di 57 anni, italiano.

L’impatto, spiegano i diversi testimoni presenti, è stato tremendo, tanto che i bambini “sono stati sbalzati a dieci metri di distanza”.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’accaduto.

Le immagini delle telecamere in prossimità del Comune, spiegano i cronisti sul posto del Giornale dei Navigli, potrebbero rivelarsi utili al fine delle indagini per il responsabile dell’incidente.