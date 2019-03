Chiara Ferragni: “Mi vergognavo di questa foto del mio corpo, ma ora ve la mostro” | LA FOTO

È l’influencer più famosa d’Italia, una donna di successo e invidiata da molti. Ma anche Chiara Ferragni ha le sue insicurezze.

La fashion blogger, in un lungo post pubblicato su Instagram, ha svelato di aver tenuto nascosto per un anno uno scatto che la ritraeva mentre era incinta del figlio Leone.

Il motivo? Insicurezze legate al suo corpo, specie in una fase come quella della gravidanza.

“Questa sono io, esattamente un anno fa. Ero incinta di 36 settimane, a riposo nella casa di Los Angeles”, scrive la Ferragni nel post.

“Ricordo che a quel tempo decisi di non condividere questa foto e non perché avevo una macchia sui mie jeans bianchi. Mi sentivo insicura di mostrare il mio corpo in quel momento della gravidanza”, continua l’influencer.

“Non mi sento sempre molto sicura di me e anche se ho una grande relazione con il mio corpo per la maggior parte del tempo, una gravidanza è un momento magico e difficile allo stesso tempo e a più livelli. Solo le donne che l’hanno provato possono capire”.

Ma dopo un anno la consapevolezza è cambiata: “Ora, a un anno di distanza, tenendo in braccio la mia persona preferita al mondo, posso dire: corpo, sono orgogliosa di te”.

QUI LO SCATTO:

Chiara Ferragni, insomma, con questa foto ha voluto lanciare un messaggio: il proprio corpo va accettato per quello che è, sempre, anche quando temiamo di mostrarlo agli altri.

“Amare il proprio corpo è un processo lungo, ma voglio davvero incoraggiare tutti a dire qualcosa di carino per se stesse, ogni volta che vi guardate allo specchio. È così che inizia la rivoluzione della fiducia in se stessi. Amatevi voi per prime, anche gli altri vi ameranno”, ha scritto la fashion blogger nel suo post.