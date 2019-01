Ultimi sondaggi: quali sono i leader che ispirano più fiducia negli italiani

Ultimi Sondaggi Politici oggi – Negli ultimi giorni sono stati diffusi i risultati di quattro sondaggi elettorali: uno realizzato dall’istituto Demopolis per il programma tv Otto e mezzo, uno da Emg-Acqua per Agorà e due dagli istituti Euromedia e Piepoli per il programma tv Porta e Porta. Ecco cosa emerge dalle intenzioni di voto degli italiani, a circa quattro mesi dalle elezioni europee [qui tutti gli ultimi sondaggi].

Ultimi Sondaggi Politici oggi – Sondaggio Emg Acqua: Salvini primo tra i leader

Secondo il sondaggio realizzato dall’istituto Emg Acqua per Agorà, la Lega sconta un leggero calo nei consensi a vantaggio del Movimento Cinque Stelle. Il partito di Matteo Salvini viene stimato al 30,6 per cento (-0,4 per cento rispetto a una settimana fa), a fronte del 26,6 per cento del M5S (+0,5 nell’ultima settimana).

Il vicepremier leghista Salvini si conferma il leader che ispira più fiducia negli italiani, con una popolarità pari al 49 per cento, mentre il collega pentastellato Di Maio è solo terzo, a quota 43 per cento, dietro al premier Giuseppe Conte (47 per cento di popolarità). Inseguono la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (21 per cento), e il candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti (19 per cento).

SONDAGGIO EMG-ACQUA

Lega: 30,6 per cento

M5S: 26,6 per cento

Pd: 18,5 per cento

Forza Italia: 8,8 per cento

Fratelli d’Italia: 4,4 per cento

Ultimi Sondaggi Politici oggi – Sondaggio Demopolis:

Il sondaggio realizzato da Demopolis per Otto e Mezzo attribuisce alla Lega un consenso pari al 32 per cento, a fronte del 26,5 per cento del M5S. Il Pd viene dato al 17,6 per cento e Forza Italia al 9 per cento.

SONDAGGIO DEMOPOLIS

Lega: 32 per cento

M5S: 26,5 per cento

Pd: 17,6 per cento

Forza Italia: 9 per cento

Fratelli d’Italia: 3,4 per cento

Ultimi Sondaggi Politici oggi – Sondaggi Euromedia-Piepoli: Lega in calo

Le risultanze dei sondaggi di Euromedia e Pieopoli sono state presentate durante il programma tv Porta e Porta, in onda su RaiUno. Entrambi i sondaggi hanno rilevato un calo della Lega.

Il partito di Matteo Salvini viene stimato al 31,2 per cento da Euromedia (-2,7 per cento rispetto a metà dicembre) e al 30,5 per cento da Piepoli (-0,5 per cento rispetto a metà dicembre). La coalizione di centrodestra (Lega, Fi, Fdi, Udc) viene data dal primo istituto al 47,2 per cento e dal secondo al 45 per cento.

Molto distanti invece i due sondaggi sul consenso attribuito al M5S, dato al 24,7 da Euromedia e al 28 per cento da Piepoli.

SONDAGGIO EUROMEDIA

Lega: 31,2 per cento

M5S: 24,7 per cento

Pd: 16,5 per cento

Forza Italia: 10,5 per cento

Fratelli d’Italia: 5 per cento

SONDAGGIO PIEPOLI

Lega: 30,5 per cento

M5S: 28 per cento

Pd: 17,5 per cento

Forza Italia: 10,5 per cento

Fratelli d’Italia: 4 per cento

