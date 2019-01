Tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi è di nuovo guerra

È una guerra che va avanti da anni, decenni quella tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini, e non accenna a placarsi. Le dichiarazioni della seconda sull’appoggio all’attuale governo sono solo un pretesto per Heather Pariri per dissotterrare l’ascia di guerra. [Qui le dichiarazioni di Lorella Cuccarini].

Con un tweet velenosissimo, la ballerina statunitense naturalizzata italiana torna ad attaccare la rivale di una vita. “Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste”, scrive la showgirl.

Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste. H* #heatherparisi #sovranismo — Heather Parisi (@heather_parisi) 17 gennaio 2019



Il riferimento esplicito è all’intervista che Lorella Cuccarini ha rilasciato al settimanale Oggi, in cui rivendica il suo animo sovranista – definendosi “sovranista più amata dagli italiani” – e appoggia apertamente la politica del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini.

“La differenza non è più tra destra e sinistra ma tra chi pensa agli elettori e chi alle élite e alla finanza”, spiegava la “sovranista” a Oggi. “Ci ritroviamo intrappolati nel pensiero unico, che ha un disegno dietro. Il mercato impone le leggi e tutto il resto”, aggiungeva ancora.

Non è la prima volta che Lorella Cuccarini manifesta una certa simpatia per Salvini, attirandosi numerose e pesanti critiche. Come quella di Alba Parietti, che ha commentato duramente le esternazioni della showgirl: “È veramente una teoria molto molto interessante che mi fa capire quanto sia attenta alla politica e alla storia… Mi sembra evidente che il pensiero di Lorella sia ben allineato con Salvini”, ha detto. [Qui il commento di Alba Parietti alle dichiarazioni di Lorella Cuccarini].

Una inimicizia profonda, quella tra le due ballerine, che affonda le radici negli anni Ottanta. Pare che tutto sia iniziato quando Lorella Cuccarini ha sostituito la ballerina statunitense nel programma Rai Fantastico. Heather Parisi non ha mai accettato quella scelta e negli anni, nonostante (finti) riavvicinamenti, tra le due il rapporto è stato sempre molto freddo.