Checco Zalone bloccato sulla neve: l’esilarante sketch con il sindaco fa il giro del web | VIDEO

Checco Zalone resta bloccato sulla neve a Roccaraso, in Abruzzo, ma riesce a trasformare anche un episodio spiacevole in uno sketch esilarante, che sta facendo il giro del web. In un video postato su Facebook dal sindaco della cittadina abruzzese, Francesco Di Donato, il comico e attore barese si lancia in una serie di battute sulla sfortuna di rimanere intrappolati in montagna.

L’attore è rimasto impantanato nella neve nella navetta che lo stava portando sulle piste da sci. Repentino l’intervento degli operatori che hanno aiutato Checco Zalone a uscire dal pantano. A intervenire è stato lo stesso sindaco Di Donato, con cui poi il comico si è intrattenuto.

Sotto al video, il sindaco ringrazia il comico: “Grazie per la pubblicità che ci hai regalato col tuo film, grazie per averci scelto per la tua settimana bianca e grazie perché con la tua grande ironia hai sopportato qualche disagio col sorriso. Roccaraso è ormai casa tua, lavoreremo tutti per renderla ancora più bella e accogliente”.

