Last minute capodanno: voli e offerte per chi non si è ancora organizzato

LAST MINUTE CAPODANNO – Il 2018 sta per tramontare, l’alba del 2019 è più vicina che mai e – come succede quasi tutte le volte – ancora non avete organizzato nulla per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Niente paura: sono diversi i siti che propongono soluzioni last minute o, addirittura, last second, per staccare un po’ la spina fino al giorno dell’Epifania che, come dice il detto, “tutte le feste si porta via”. Le offerte sono sia per passare qualche giorno di vacanza in Italia che all’estero, in Europa o altrove.

E oltre alle tante offerte di voli low cost , girovagando in rete possiamo trovare diverse occasioni da cogliere al volo. Ecco una piccola selezione delle migliori proposte per Capodanno ed Epifania:

Qui di seguito invece le offerte last minute per quanto riguarda i voli verso tante destinazioni europee:

Da Roma per Salonicco a 112 euro a/r con Ryanair dal 30 dicembre al 4 gennaio

Da Milano Bergamo Orio al Serio a Barcellona a 95 euro a/r con Ryanair dal 30 dicembre al 4 gennaio

Da Milano Malpensa a Berlino a 80 euro a/r con Ryanair dal 31 dicembre al 5 gennaio

Da Venezia a Praga a 150 euro a/r con Wizzair dal 29 dicembre al 5 gennaio

Da Bologna a Dusseldorf a 168 euro a/r con Ryanair dal 30 dicembre al 2 gennaio

Da Milano a Varsavia a 141 euro a/r con Wizzair dal 29 dicembre al 4 gennaio

Da Roma a Parigi a 130 euro a/r con Air France dal 31 dicembre al 2 gennaio

Da Roma a Colonia a 81 euro a/r con Ryanair dal 29 dicembre al 3 gennaio

Da Venezia Marco Polo a Bilbao a 200 euro a/r con Volotea e Brussels Airlines dal 30 dicembre al 3 gennaio

Da Milano a Lione a 160 euro a/r con Lufthansa dal 30 dicembre al 3 gennaio

Da Milano ad Amburgo a 100 euro a/r con EasyJet dal 30 dicembre al 4 gennaio

Da Milano a Bruxelles a 89 euro a/r con Ryanair dal 30 dicembre al 4 gennaio

Da Roma a Skopje a 115 euro a/r con Ryanair dal 28 dicembre al 4 gennaio

Da Roma a Ginevra a 153 euro a/r con Swiss e Vueling dal 31 dicembre al 3 gennaio

Da Milano Malpensa a Budapest con Wizzair dal 30 dicembre al 4 gennaio

