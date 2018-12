Empoli Inter 0-1 | Keita regala tre punti d’oro ai nerazzurri

Empoli Inter 0-1

Su un campo difficile, l’Inter trova tre punti preziosi grazie al gol di Keita Balde nella ripresa.

Per la squadra di Spalletti una gara complessa, contro un buon Empoli attento a chiudersi e a concedere pochi spazi.

Per i padroni di casa il più pericoloso è Zajc, che più volte sfiora il vantaggio.

Con questa vittoria l’Inter torna momentaneamente a quattro punti dal Napoli secondo.

I nerazzurri chiudono il 2018 con una vittoria, che poteva anche essere più rotonda viste le tante occasioni create dai nerazzurri soprattutto nel finale.

Da ricordare inoltre il gol annullato a Keita all’inizio della ripresa per fuorigioco. Per i toscani si tratta della quarta sconfitta consecutiva.

Empoli Inter Diretta live 0-1 | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

EMPOLI INTER DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Empoli e Inter, valida per la 19esima giornata della Serie A 2018 2019.

EMPOLI INTER DIRETTA LIVE

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

Secondo tempo

Finisce qui. Decide Keita. L’Inter vince di misura ad Empoli

91′ L’Empoli prova a trovare il pari, ma la manovra è poco lucida

Tre minuti di recupero

87′ Empoli vicino al pari con Zajc: lo sloveno prova la conclusione in area ma de Vrij devia il pallone e quasi beffa Handanovic

86′ Diagonale di Icardi, il portiere respinge in corner

85′ Icardi prepara il pallone, Politano arriva a rimorchio ma calcia alto

84′ Cambio nell’Inter: esce Keita, entra D’Ambrosio

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

81′ Ancora pericoloso Keita che prova un sinistro potente ma Provedel dice di no e respinge

75′ Cambio nell’Empoli: esce Antonelli, entra Michelidze

74′ Ammonito Bennacer

72′ GOL DELL’INTER: segna Keita. Cross di Vrsaliko, Keita si gira in area, colpisce il palo e poi la rete

segna Keita. Cross di Vrsaliko, Keita si gira in area, colpisce il palo e poi la rete 71′ Occasione per Lautaro, servito da De Vrji. L’argentino colpisce di tacco ma Provedel salva sulla linea

68′ Ammonito Lautaro, appena entrato, per un tocco di mano involontario

67′ Cambio nell’Inter: entra Lautaro Martinez, esce Borja Valero

60′ Ottimo intervento difensivo di Silvestre che ferma Keita a pochi passi dalla porta di Provedel

59′ Buon momento per l’Empoli

58′ Cambio nell’Inter: esce Vecino, entra Nainggolan

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

56′ Occasione per Caputo che prova il pallonetto su Handanovic, il portiere capisce e blocca

52′ La squadra di Spalletti tiene il pallino del gioco, Empoli chiuso nella propria metà campo

50′ Punizione Inter: Joao Mario calcia sul primo palo, Provedel blocca in uscita

47′ Gol annullato all’Inter. Keita prova a coordinarsi in area, ma la punta è in posizione di fuorigioco

46′ Dopo appena venti secondi si rende pericolosa l’Empoli ancora con Zajc, bloccato in uscita da Handanovic

Comincia il secondo tempo. Nessun cambio

Le squadre tornano in campo per la ripresa

Primo tempo

Finisce il primo tempo. 0-0 all’intervallo. Padroni di casa che hanno contenuto bene l’Inter e hanno sfiorato il vantaggio con Zajc. Iachini costretto già a due cambi

46′ Cross di Vrsaljko, Silvestre con un brivido serve Provedel

46′ Cross di Politano, Joao Mario non riesce a trovare la deviazione vincente

Tre minuti di recupero

42′ Chiude in attacco l’Inter. Angolo di Borja Valero, De Vrij prolunga ma nessuno riesce a intercettare verso la porta avversaria

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

38′ Cambio nell’Empoli: esce Pasqual, entra Antonelli

37′ Problemi muscolari anche per Pasqual

30′ Prova la gran botta Politano, Provedel interviene con i pugni

29′ Angolo di Pasqual, Zajc colpisce di testa e manda di poco alto. Empoli vicino al vantaggio

26′ I nerazzurri gestiscono il possesso palla ma faticano a rendersi pericolosi: l’Empoli è ben messo in campo

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

24′ Cambio nell’Empoli: esce Lagumina, entra Zajc

24′ Problemi muscolari per Lagumina, che deve uscire

15′ Traoré prova il tiro da fuori, ma finisce ampiamente fuori

11′ Traoré torna i ncampo

8′ Empoli momentaneamente in dieci per l’infortunio di Traoré

Ritmi blandi in avvio

Inizia la partita

Le squadre scendono in campo

Empoli Inter | Prepartita

Cambio nella formazione dei nerazzurri: gioca Politano e non Perisic

Partita speciale per Spalletti: l’Empoli è la squadra con cui ha esordito in Serie A

L’Inter ha ottenuto i tre punti in nove degli ultimi dieci scontri di campionato contro l’Empoli

Empoli con tanta voglia di riscatto dopo la disastrosa trasferta di Torino. Dall’altra parte, c’è un’Inter reduce dalla vittoria in extremis contro il Napoli

Empoli Inter | Formazioni ufficiali

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Untersee, Acquah, Bennacer, Traore, Pasqual; Caputo, La Gumina. All: Iachini

INTER (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero, Joao Mario; Politano, Icardi, Keita. All. Spalletti

Empoli Inter streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita | Serie A

EMPOLI INTER STREAMING – Sabato 29 dicembre 2018 alle ore 15 Empoli e Inter si sfidano per la 19esima giornata del campionato di Serie A 2018 2019.

Dove vedere Empoli Inter? Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in streaming e diretta tv Empoli Inter:

> QUI LA NOSTRA DIRETTA DI EMPOLI INTER

Empoli Inter streaming | Dove vederla in tv

La gara Empoli Inter sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare Sky Sport

Come al solito, ampio pre e post partita.

Il calcio d’inizio di Empoli Inter è fissato alle ore 15

> QUI LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018 2019

Empoli Inter streaming | Dove vederla live

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Ma non finisce qui. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Non puoi vedere Empoli Inter? > QUI LA NOSTRA DIRETTA

Sono tantissimi i portali che offrono la possibilità di assistere ad eventi sportivi in diretta streaming. Molti siti che propongono questi eventi dal vivo, però, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Non puoi vedere Empoli Inter? > QUI LA NOSTRA DIRETTA

Insomma, c’è un modo per non perdersi neanche un gol della nostra squadra in diretta. Ma l’importante è rispettare la legge. La pirateria, infatti, è un reato.

> QUI IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018 2019