Natale da record per Amazon: la stagione con più acquisti da sempre, Alexa in cima alla classifica

I clienti hanno acquistato milioni di dispositivi Amazon in più nel mondo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I prodotti più venduti includono il nuovo Echo Dot, Echo e Fire TV Stick 4K con Alexa Voice Remote, a livello globale.

Le piccole e medie imprese che vendono su Amazon hanno vissuto la migliore stagione natalizia, con il numero di articoli venduti in crescita a un ritmo più veloce rispetto ai prodotti venduti direttamente da Amazon: oltre il 50% degli articoli venduti nei nostri negozi in queste festività provenivano da piccole e medie imprese.

Tra gli articoli più venduti quest’anno, si trovano il nuovo Echo Dot, la serie L.O.L. Surprise! Glam Glitter per i giocattoli, capi Carhartt per gli articoli moda e cuffie senza fili Bose Quiet Comfort tra i prodotti di elettronica.

Il boom delle vendite però è stato accompagnato da un down del servizio. Nei giorni a cavallo di Natale l’assistente vocale di Amazon non comprendeva le richieste che venivano rivolte dagli utenti.

“Questo Natale è stato tra i migliori in assoluto e non vediamo l’ora di continuare a portare ai nostri clienti ciò che desiderano anche nel 2019, e nel modo più conveniente per loro”, ha dichiarato Jeff Wilke, CEO Worldwide Consumer.

“Ringraziamo tutti i nostri dipendenti nel mondo, che si sono impegnati per offrire ai nostri clienti la più ampia selezione di prodotti a prezzi bassi e comode opzioni di consegna durante le Feste e per tutto l’anno”.

Amazon: tutti i record

I clienti hanno acquistato milioni di prodotti Amazon Fire TV, Fire Tablet e Kindle durante le festività natalizie.

I clienti hanno utilizzato Alexa per ascoltare centinaia di milioni di ore in più di musica durante le festività, rispetto alle precedenti festività da servizi come Amazon Music, Spotify, Tidal e Apple Music, tra gli altri.

I clienti hanno chiesto ad Alexa di accendere le luci delle loro vacanze decine di milioni di volte durante le festività, con la richiesta numero uno: “Alexa, accendi l’albero di Natale”.

Alexa ha attivato 8 volte più promemoria in questa stagione festiva, rispetto alla precedente. Inoltre, Alexa ha fissato più di cento milioni di timer durante le festività natalizie. I clienti hanno richiesto quasi 3 volte il numero di ricette durante questa stagione festiva rispetto alla scorsa e hanno chiesto ad Alexa consigli relativi alla cucina due volte in più.

Alexa ha contribuito a preparare centinaia di migliaia di cocktail durante le festività natalizie, con lo zabaione e il Moscow Mule come bevande più richieste.

La canzone più ascoltata nelle vacanze dai clienti è stata “All i want for Chrismas is you” di Mariah Carey. I clienti di tutto il mondo hanno chiesto ad Alexa quanti giorni o notti mancano fino a Natale durante le festività natalizie.

I clienti hanno usato Alexa quasi il doppio dei dispositivi Fire TV in questa stagione festiva rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

I giocattoli più venduti su Amazon.it sono stati: L.O.L. Surprise!, Ravensburger Italy Puzzle 3D Eiffel Tower, Taboo di Hasbro Gaming, Monopoly – Classico,Twister di Hasbro Gaming, Cicciobello Mille Baci Bambolotto Parlante di Giochi Preziosi.

Tra i prodotti di elettronica più venduti su Amazon.it, esclusi i dispositivi Amazon, troviamo: Apple AirPods; Xiaomi Mi Band 3 Wristband Activity Tracker Nero OLED, Senza Fili, Huawei P20 Lite Smartphone 5.84″ FHD+ 64GB, Dual SIM, Nero e Huawei Mediapad T3 Tablet WiFi.

Uno dei marchi più popolari venduti su Amazon durante le festività natalizie è stato Carhartt, con oltre un milione di articoli ordinati.

I clienti Prime sono cresciuti durante questa festività: decine di milioni di persone in tutto il mondo hanno iniziato la prova a Prime o attivato la propria inscrizione per beneficiare delle spedizioni veloci senza costi aggiuntivi.

