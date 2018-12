Terremoto Catania: video e foto

Un terremoto di magnitudo 4.8 è stato registrato alle 3.19 della notte tra il 25 e il 26 dicembre in provincia di Catania, con epicentro tra Viagrande e Trecastagni. È la scossa violenta da quando è iniziato lo sciame sismico a causa dell’eruzione dell’Etna.

I centri nei quali si sono registrati maggiori danni sono Fleri e Santa Venerina. Dieci persone sono rimaste ferite, in maniera non grave. Nei comuni interessanti dal sisma la gente è scesa in strada impaurita durante la notte.

A Fleri sono crollati muri di alcune case, a Santa Venerina invece i calcinacci dalla facciata della chiesa di Santa Maria del Carmelo in Bongiardo.

Sempre a Fleri, un uomo di 80 anni è stato estratto dalle macerie della propria abitazione. L’uomo è ferito ma non è in pericolo di vita.

