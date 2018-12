Loredana Martori | MasterChef All Stars Italia | Chi è | Vita privata | Lavoro

LOREDANA MARTORI – Architetto, è stata una delle concorrenti più amate dal pubblico nel corso della sesta edizione di MasterChef, nella quale si era piazzata al quinto posto.

Originaria della provincia di Reggio Calabria, Loredana Martori torna nelle cucine di Sky per prendere parte a MasterChef All Stars, in onda in prima serata su Sky Uno a partire da giovedì 20 dicembre 2018.

La concorrente, nel corso del coocking show a cui ha preso parte nel 2016, ha spesso stupito i giudici con piatti creativi.

>QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SU MASTERCHEF ALL STARS ITALIA

Loredana Martori | Biografia

Loredana è nata in Svizzera, dove ha vissuto per i primi cinque anni della sua vita, prima di trasferirsi con la sua famiglia a San Giorgio Morgeto, in provincia di Reggio Calabria.

Appassionata di cucina sin da bambina, ama creare piatti originali, contaminando con tradizioni culinarie diverse dalla nostra.

Loredana Martori si trasferisce a Messina per studiare Architettura, dopo la laurea si sposa e dà alla luce il suo primo figlio.

Nonostante gli impegni lavorativi e di famiglia, non abbandona il suo amore per la cucina. Per questo nel 2016 decide di partecipare a MasterChef.

Ora l’architetto è pronta ad aprire il suo ristorante e a vivere l’esperienza televisiva di MasterChef All Stars.

Loredana Martori | Curiosità

Recentemente Loredana Martori si è raccontata in un’intervista a Sky.

Piatto forte

“Non ho un piatto forte in realtà. E’ talmente vasto il mondo della cucina ed enorme la mia voglia di scoprirla che tendo inventare e sperimentare sempre nuovi piatti”.

A chi si ispira

“Mi ispiro a tutte le nonne che incontro durante le mie giornate. Amo, anzi venero, i piatti della tradizione, quelli talmente vecchi che non si ricordano più”.

Il suo maggior pregio

“L’amore per l’arte, la ricerca della Bellezza in genere e la voglia di conoscenza sono i tre pezzi del mio “motore” che mi spingono sempre oltre la “comfort zone”.

Il suo più grande difetto

“L’estrema pignoleria”.

Musica preferita di Loredana Martori

“Mi piace ascoltare musica frizzantina mentre cucino. Poi se ho bisogno di concentrazione preferisco il silenzio”.

Hobby

“La pittura, la fotografia e i libri, tanti libri”.

Loredana Martori | Social

Ama condividere i suoi piatti e alcuni aspetti della vita privata con i suoi 10mila follower su Instagram.