Cosa cambia con la legge sulla legittima difesa, approvata dal Senato

Legittima difesa legge cosa cambia – È arrivato il via libera dell’Aula del Senato alla riforma della legittima difesa. I voti a favore sono 195, i voti contrari 52, gli astenuti 1. Il testo della legittima difesa passa ora all’esame della Camera.

La riforma – un cavallo di battaglia della Lega di Matteo Salvini, che l’ha sempre voluta – allarga di molto le maglie della legittime difesa.

“Forza Italia ha votato la riforma della legittima difesa, perchè fa parte del programma di governo condiviso con la Lega e risponde alle esigenze di sicurezza e tutela dei cittadini. Anche su questo provvedimento, però, la maggioranza è stata costretta a pagare dazio al Movimento 5Stelle. Poteva essere un’ottima legge, mentre invece è solo una buona legge”, ha dichiarato in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

La nuova legge stabilisce che la difesa è sempre legittima ma resta il principio di proporzionalità. Tuttavia, la legittima difesa scatta anche senza l’effettiva minaccia di un’arma e viene riconosciuta anche se ci si trova un uno stato di semplice “grave turbamento”.

Legge sulla legittima difesa: cosa cambia

Il testo, che ora deve passare all’esame della Camera, modifica alcuni articoli del codice penale.

In particolare, sono cambiati l’articolo 52 e l’articolo 55 del codice penale. Si riconosce “sempre” la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa “se taluno legittimamente presente nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi”, “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumita’, i beni propri o altrui, quando non vi e’ desistenza e vi e’ pericolo d’aggressione”.

Non è la sola novità introdotta. La riforma leghista allarga anche l’ombrello di copertura della legittima difesa: affinchè scatti la non punibilità non è necessario che il ladro abbia un’arma in mano, bensì è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un’arma. E non serve la minaccia specifica “alla persona”.

Inoltre, è riconosciuta la legittima difesa e, quindi, la non punibilità “se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

Infine, vengono aumentate le pene per i ladri, fino a un massimo di 4 anni di carcere per la violazione di domicilio (modifica questa apportata in commissione, dove e’ stato approvato un emendamento di Forza Italia) e fino a 7 anni per il furto.

“La sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa” e le spese legali saranno a carico dello Stato: chi si è difeso, non pagherà per dimostrare la sua innocenza. È riconosciuto il patrocinio gratuito.

Infine, è esclusa, per chi si è difeso legittimamente, la responsabilità civile.