Chi era Desirée Mariottini, la ragazza drogata e uccisa a San Lorenzo

Desirée Mariottini aveva 16 anni ed era di Cisterna di Latina, piccolo comune di quasi 37mila abitanti in provincia di Latina. Nella notte tra giovedì 18 ottobre e venerdì 19, il corpo senza vita della giovane è stato ritrovato in uno stabile abbandonato di Roma, nel quartiere di San Lorenzo, a pochi passi dalla stazione Termini.

La giovane sarebbe stata prima stuprata e poi uccisa. Secondo quanto si apprende, la giovane pare fosse una ragazzina “problematica”, e già in passato sembra che Desirée avesse dovuto far ricorso a psicofarmaci.

In un primo momento gli inquirenti avevano parlato di una donna di circa 30 anni morta per overdose, ma gli accertamenti successivi hanno smentito questa ipotesi.

L’autopsia ha confermato che la ragazza ha subito violenza sessuale e che ha assunto sostanze stupefacenti.

Un uomo ha rilasciato la sua deposizione alle forze dell’ordine e ha poi parlato alla trasmissione Rai Storie italiane, dichiarando di esser stato presente nell’edificio subito dopo la morte della 16enne.

“Io sono del Senegal. Io c’ero quella sera, dopo che è morta c’ero – ha spiegato il testimone che ha scelto di restare anonimo – Sono arrivato lì tra mezzanotte o mezzanotte e mezza sono entrato e c’era una ragazza che urlava”.

“Ho guardato quella che urlava e c’era un’altra ragazza a letto: le avevano messo una coperta fino alla testa ma si vedeva la testa. Non lo so se respirava ma sembrava già morta, perché l’altra ragazza urlava e diceva che era morta”.

Quella notte, in quell’edificio in cui “c’erano africani e arabi: un po’ di gente sette persone o sei”, ci sarebbe stata anche un’altra ragazza che, stando alla testimonianza del senegalese, “era italiana: penso pure fosse romana, parlava romano”.

Questa seconda ragazza, secondo il testimone, “urlava che l’hanno violentata, poi lei ha anche preso qualche droga perché lì si vende la droga. È stata drogata perché aveva sedici anni. Da quello che diceva lei sono stati tre sicuramente o quattro”. Secondo una prima ipotesi, la ragazza potrebbe essere la cugina di Desirée.

Da martedì 23 ottobre le indagini, condotte dai pm Stefano Pizza e l’aggiunto Maria Monteleone, proseguono. I reati per cui si indaga sono quelli di violenza sessuale e omicidio.

Si cerca di capire se la testimonianza del senegale corrisponda a verità e soprattutto perché Desirée si trovava in quell’edificio, abbandonato da anni e abitato da senzatetto e spacciatori.

Intanto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini si è recato a San Lorenzo: “Avete visto la ragazzina di 16 anni uccisa in quel covo a San Lorenzo? Io oggi ci vado, è in centro a Roma: non possono esserci buchi neri”, ha detto il vicepremier ai microfoni di Rtl 102.5.