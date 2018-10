Scozia, poliziotta si licenzia e va in vacanza con il detenuto appena scarcerato

La storia arriva dalla Scozia ed è particolarmente curiosa. A luglio 2018 una poliziotta del carcere di Addiewell nel West Lothian si è licenziata dal suo posto di lavoro e se ne è andata in vacanza con un ex detenuto che era appena stato rilasciato. Lei si chiama Kristi Davidson e ha 24 anni, lui è Jamie Bunting e di anni ne ha 31.

La loro love story ha ovviamente fatto storcere il naso a più di qualcuno. Lo stesso utilizzo dei social della coppia – con alcune diverse foto ‘intime’ scattate quando lui era ancora in carcere – ha suscitato parecchio dibattito.

Ne scrive The Times: “La storia d’amore tra il carcerato e la guardia penitenziaria ha sollevato molte polemiche. La donna ha lasciato il suo lavoro lo stesso giorno in cui lui è stato scarcerato. Poi i due sono stati avvistati due settimane dopo in Turchia da un’altra guardia penitenziaria, che conosceva Kristi. Che ha spiegato: “Il fatto che siano chiaramente una coppia e si sono uniti così velocemente dopo che entrambi hanno lasciato il carcere fa pensare qualcosa. Ha lasciato il lavoro per un giorno e poi sono stati visti in vacanza”. Probabilmente la loro storia era nata in carcere e proseguiva da tempo.

Intanto Jamie Bunting ha pubblicato sul suo Instagram foto di loro due mentre si scambiano coccole al bordo di una piscina. La didascalia recita: Le migliori due settimane della mia vita di sempre. La signorina Davidson ha risposto al post con un ‘Ti amo’.