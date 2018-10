“Vicino a una nera non ci sto”: insulta una giovane sul treno e poi cambia posto

L’Italia sempre più intollerante. Un nuovo episodio di razzismo si è verificato ieri sul Frecciarossa diretto da Milano a Trieste. razzista ragazza treno milano trieste

Una signora, dopo aver visto che accanto a lei sedeva una giovane di colore, l’ha insultata e ha cambiato posto. Un gesto razzista la cui denuncia arriva da Facebook, attraverso le parole della mamma della ragazza: Paola Crestani, che è anche presidente del Centro Italiano Aiuti all’Infanzia, ente del terzo Settore autorizzato per le adozioni internazionali.

“La dolcissima ragazza nella foto è mia figlia – si legge nel post -. Ieri pomeriggio l’ho accompagnata in stazione centrale a Milano e ha preso il Frecciarossa in direzione Trieste. Poco dopo mi manda questo messaggio: Mi sono seduta al mio posto e la signora vicino a me mi fa: ma lei è seduta qui? Le rispondo di sì e lei mi chiede se può vedere il biglietto..Gliel’ho fatto vedere e mi ha risposto: ah beh io non voglio stare vicino a una negra e si è spostata. Assurdo”.

“L’ho subito chiamata – continua la mamma su Facebook – e mi ha raccontato che un ragazzo che aveva assistito alla scena ha preso le sue difese dicendo alla signora di vergognarsi. Dubito che lei lo abbia fatto ma se ne e’ andata, come dovrebbero fare tutti i razzisti: Andarsene!”

Poi il messaggio rivolto contro i razzisti di turno: “Ne siano consapevoli o no, il mondo di oggi e del futuro è questo: un insieme di persone di tutti i colori, di diverse lingue, di culture differenti. Non solo nelle strade, negli autobus, nei treni o negli aerei ma anche nel business, nella finanza, nella moda, nelle università, nello sport. Quindi, razzisti, che vi piaccia o no, avete già perso!”.

L’episodio di razzismo sul volo Ryanair

Un nuovo episodio di razzismo che si aggiunge a quello che, in questi giorni, ha fatto indignare il mondo e che ha messo in crisi la compagnia low cost Ryanair. Su un volo dell’azienda un uomo ha insultato una donna anziana, ma l’assistente di volo ha fatto spostare lei anziché riprendere il razzista. Una mossa che non è piaciuta e che ha spinto i consumatori a gridare al boicottaggio.

