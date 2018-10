Salvini: “Riscriviamo tutto e il governo non cade. Ma per scemo non ci passo”

Non accennano a diminuire i toni dello scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle. Matteo Salvini, in una diretta su Facebook, torna a parlare del condono fiscale, sottolineando come non sia in atto una crisi di governo. Il vicepremier si dice pronto a riscrivere il testo e assicura che tutti, compresi i Cinque Stelle, ne erano a conoscenza. E la Lega non può essere incolpata perché, afferma il ministro dell’Interno, “uno scriveva e l’altro leggeva”.

Il governo va avanti, quindi. “Non faccio un regalo al Partito Democratico”. Il vicepremier auspica che lo stesso valga per il M5s ma lancia un messaggio molto chiaro: “Basta scherzetti. Ho aspettato due giorni ma non voglio passare per scemo”. E ancora: “Quando ci vuole, ci vuole”.

Il decreto c’era, specifica il ministro dell’Interno: “Quei fogli sono a Palazzo Chigi, lo dico anche a beneficio degli elettori 5 stelle”. E ripete più volte che “io ero in mezzo tra i due, Conte aveva i fogli e Di Maio verbalizzava con me in mezzo. Ma passare noi per quelli che hanno fatto il condono proprio no”.

“Il governo non salta. Non ho nessuna intenzione di fare questo regalo al Pd e agli speculatori. Questo governo ha il diritto e il dovere di andare avanti, però è da due giorni che gli amici M5s dicono tante cose e io non sono nato per condonare niente a nessuno. Io per scemo non ci passo”, ha aggiunto.

“Domani prendo l’aereo, vengo a Palazzo Chigi, riscriviamo tutto, chi se ne frega dei condoni. Anzi, anche il condono di Ischia non va bene”, ha sottolineato alludendo al Consiglio dei Ministri che il premier Giuseppe Conte ha programmato per sabato 20 settembre.

“Rileggiamo, ridiscutiamo, riscriviamo”, ha aggiunto.

“Però ci tengo a lasciare agli atti la verità di quel Consiglio dei ministri, da cui è nato questo caos sul condono di cui a me non può fregar di meno. Se qualcuno ha cambiato idea o era distratto, non si diano le colpe agli altri”, ha detto.

“E lo dico a beneficio degli elettori dei Cinque Stelle, quel decreto lo abbiamo scritto tutti insieme e nell’ultima versione è stato letto da Conte e verbalizzato da Di Maio. Poi è legittimo cambiare idea? Sì. È legittimo volerlo rifare? Sì, e lo rifacciamo. E io domani corro a Roma per questo. Voglio andare avanti con questo governo, con questa alleanza, sono pronto a battermi a Bruxelles, a Parigi e a Berlino. Però patti chiari e amicizia lunga”, ha concluso.