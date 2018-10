Manuel Agnelli, chi è il giudice dall’anima rock di X factor 2018

Il leader degli Afterhours Manuel Agnelli è anche quest’anno tra i giudici di X Factor, il talent musicale giunto alla sua 12esima edizione. Insieme a lui Fedez, Mara Maionchi, e un quarto giudice che non è stato ancora reso noto, dopo l’esclusione di Asia Argento, in seguito al caso Bennet.

“Sono addolorato perché sono amico di Asia e sono convinto che sia una persona facilmente attaccabile, molto fragile con un sacco di scheletri nell’armadio, come li ho anche io”, così Manuel Agnelli dopo l’annuncio di Sky di escludere la Argento.

Il musicista ha difeso l’attrice dichiarando: “Il New York Times non può essere un tribunale”. Asia Argento è stata infatti coinvolta nello scandalo sulle molestie sessuali proprio dopo la pubblicazione di un’inchiesta del quotidiano statunitense, secondo la quale avrebbe versato dei soldi a Jimmy Bennett, il giovane attore che l’aveva accusata di violenza sessuale.

Asia Argento non prenderà quindi parte ai live del programma. Impossibile invece una sua esclusione dalle audizioni già registrate negli scorsi mesi.

Il direttore delle produzioni originali Sky Nils Hartmann ha annunciato che per sapere chi sarà il quarto giudice bisognerà aspettare una settimana. L’ultima indiscrezione ha preso corpo a poche ore dal debutto ufficiale del talent di Sky: le voci di corridoio portano dalle parti di Cinisello Balsamo, città natale di Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, rapper classe 1992 e idolo di una generazione di giovanissimi.

Ma chi è Manuel Agnelli, ecco un profilo del giudice dai capelli lunghi e dall’anima rock che dal 2016 è tra i giudici più amati di X Factor.

Chi è Manuel Agnelli, una breve biografia

Manuel Agnelli, classe 1966, è nato a Milano il 13 marzo, ma è cresciuto a Corbetta, in provincia.

Frequenta l’istituto tecnico agrario “G. Bonfantini” di Novara e si avvicina alla musica quando nel 1985 decide di formare una band, gli Afterhours, insieme a Paolo Cantù e Roberto Girardi

Il gruppo rock di cui è leader fondata da Manuele insieme a Paolo Cantù e Roberto Girardi pubblica il primo album”All the Good Children Go to Hell” in lingua inglese. La band inizierà a utilizzare l’italiano nelle canzoni solo a partire dal 1995.

Manuel Agnelli suona la chitarra e il pianoforte. Ma oltre alla musica Manuel Agnelli ha un’altra grande passione, la squadra di calcio Inter.

Manuel Agnelli e la vita privata: la moglie Francesca Risi e la figlia Emma

Francesca Risi non è soltanto la sua compagna da più di 15 anni, ma è anche la sua style coach. È proprio lei infatti che veste e sceglie i look del giudice di X Factor.

Nel 2008 Manuel Agnelli è diventato papà di Emma, avuta da Francesca. Su Emma ha dichiarato “Mia figlia Emma è molto curiosa, c’è una complicità naturale, è facile stabilire il contatto. Suona, disegna benissimo e va a scuola di fumetto. Però non cerco di essere suo amico: sono suo padre, devo essere un punto di riferimento. Sono diventato amico del mio a 40 anni, quando è nata mia figlia. Mi ha aiutato che lui fosse intransigente, mi ha fatto capire che nella vita c’è il bianco e il nero, meglio di uno che ti coccola”.