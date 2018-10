Ascolti tv giovedì 18 ottobre 2018 | Non dirlo al mio capo, Pechino Express, Piazzapulita, X Factor | I dati Auditel di ieri sera

Ascolti tv giovedì 18 ottobre 2018 – Chiude in bellezza Non dirlo al mio capo 2: la fiction di Rai 1 con protagonista Vanessa Incontrada saluta il pubblico facendo registrare negli ultimi due episodi circa cinque milioni di telespettatori e uno share che arriva a sfiorare il 25% – 5.190.000 contatti e 21,2% nel primo appuntamento, 4.934.000 e 24,5% nel secondo.

Il resto della concorrenza non riesce a raggiungere la doppia cifra in termini percentuali: la seconda piazza va a Canale 5 con il film Unknow – Senza identità che arriva di poco sotto quota due milioni – 1.901.000 spettatori, 9% di share.

In terza posizione troviamo Rai 2 con Pechino Express – Viaggio in Africa – 1.651.000, 7,6%.

Questi i risultati degli altri programmi della serata di giovedì 18 ottobre: quarta posizione per Piazzapulita su La7 con ospite tra gli altri il commissario Ue Moscovici – 1.176.000 telespettatori e 6,4% di share – testa a testa tra Rai 3 con il film Money Monster – L’altra faccia del denaro e Italia 1 con Big Show del comico Andrea Pucci (6,1%), su Rete4 W L’Italia segna 876.000 affezionati e il 4,8%, a seguire Sky Uno con gli Homevisit di X Factor 2018 (1.065.000 contatti e 4,7%).

Sotto il 2% di share Tv8 con SpiderMan 2 (1,9%), Iris con Fino a prova contraria (1,7%), Canale 20 con Lanterna Verde (1,6%), Nove con E’ già ieri (1,4%) e Rai4 con Private Eyes (1%).

Ascolti tv giovedì 18 ottobre 2018 | Pomeriggio | Preserale | Access prime time | Seconda serata

In access prime vince Rai 1 con I soliti Ignoti (5.040.000 spettatori, 20,6%) battendo Canale 5 con Striscia La Notizia (4.059.000, 16,5%) ma è record per Otto e mezzo di Lilli Gruber su La7 che arriva a quota 9% di share e sopra i due milioni di contatti.

In seconda serata 14% per Porta a porta, in doppia cifra anche Canale 5 con L’intervista di Maurizio Costanzo a Carlo Conti. Su Rai 3 I miei vinili di Riccardo Rossi parte al 2,2%, superato da Strafactor su Sky Uno (2,8%).

Ascolti tv: come funziona l’Auditel

Applicando una rigorosa metodologia statistica, Auditel ha costruito un campione rappresentativo della popolazione italiana (tutti gli individui d’età superiore ai 4 anni, dati ISTAT, residenti sul territorio nazionale). Questo campione continuativo (panel) costituisce una specie di “condensato” dell’intera popolazione con le sue diverse caratteristiche geografiche, demografiche e socioculturali. Un apparecchio elettronico, il meter, rileva automaticamente ogni giorno, minuto per minuto, l’ascolto di tutti i canali di qualunque televisore che sia in funzione nell’abitazione delle famiglie campione. I “sistemi meter” sono ormai utilizzati, per la loro affidabilità, in tutti i paesi più avanzati.

Auditel tv: famiglie campione