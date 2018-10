Nel nord della Spagna, il quartier generale di Zara, esistono dei negozi definiti “pilota”, dove il noto store di moda fa dei veri e propri test per i suoi veri negozi sparsi per il mondo.

Sono luoghi off limits per i clienti, dove Zara impiega un team di architetti e visual merchandising per progettare e sperimentare modi per convincere i clienti a spendere di più.

Dall’arredamento alla musica in sottofondo, passando per l’esatta disposizione dei capi nei negozi.

Business Insider ha visitato questi negozi “pilota” di Zara ed è riuscito a fotografare, tra le altre cose, le future collezioni del marchio di moda.

Questi “magazzini” sono nascosti nelle profondità del quartier generale di Zara nel nord della Spagna e sono completamente off-limits per il pubblico.

Al loro interno si trovano le collezioni prossime all’uscita. I negozi pilota nascondono alcuni dei segreti che permettono a Zara di tenere il passo con le ultime tendenze. Il team di esperti di visual merchandising di Zara opera per curare il layout del negozio.

Dall’esterno i negozi pilota non sembrano troppo dissimili da un tipico negozio Zara che potresti trovare in un centro commerciale.

