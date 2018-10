Mozione anti-aborto a Verona: cosa significa e che succede adesso?

Il 5 ottobre è stata approvata dal consiglio comunale di Verona la mozione 434 che la dichiara “città a favore della vita”, e adotta alcune iniziative “per la prevenzione dell’aborto e il sostegno alla maternità”.

Il via libera alla mozione è stato dato in concomitanza con il 40esimo anniversario della legge 194 del 1978 che ha depenalizzato l’aborto in Italia.

Cosa significa?

Con il passaggio della mozione, il Comune finanzierà “associazioni cattoliche a scopo di lucro che hanno l’obiettivo di promuovere iniziative contro l’aborto”.

L’amministrazione si impegna quindi a “inserire nel prossimo assestamento di bilancio un congruo finanziamento ad associazioni e progetti che operano nel territorio comunale” impegnati nella prevenzione all’interruzione di gravidanza.

La mozione prevede anche la promozione del “progetto regionale ‘Culla segreta’, stampando e diffondendo i suoi manifesti pubblicitari nelle circoscrizioni e in tuyti gli spazi comunali”.

“Culla segreta” è un progetto della Regione Veneto, un manifesto da collocare all’interno dei consultori per segnalare la possibilità di partorire in modo sicuro e anonimo negli ospedali, come previsto da una legge nazionale.

Nel documento di 3 pagine approvato dal Comune vengono espresse posizioni molto conservatrici sull’interruzione di gravidanza. Si parla ad esempio di “uccisioni nascoste” in riferimento a “pillole abortive”, ossia la contraccezione d’emergenza.

A sostegno delle tesi esposte, come visibile nelle note al testo, si citano i siti di: Centri d’aiuto per la vita, Marcia per la vita, Libertà e persone, Il cuore in una goccia, Notizie pro vita e Basta bugie.

Le reazioni

L’approvazione della mozione è stata commentata positivamente dal senatore leghista, Simone Pillon, noto per il suo disegno di legge sull’affido condiviso dei figli: “Dopo aver letto la delibera posso dire che non capisco davvero perché indignarsi se il comune scaligero, nel pieno rispetto della legge, decide di aiutare le donne in difficoltà a proseguire la gravidanza”.

Di tutt’altro parere le attiviste di “Non una di meno”, che si sono vestite come le ancelle della serie tv “The Handmaid’s Tale” (qui vi spieghiamo di cosa parla la serie) in segno di protesta contro una mozione giudicata estremamente restrittiva. Le manifestanti sono state anche allontanate dall’aula.