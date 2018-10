“Questa volta non sarà facile, ma noi siamo pronti” | Diario di bordo da Mediterranea

Valerio Nicolosi, giornalista e videomaker, si trova a bordo della nave Mare Ionio, impegnata nell’operazione Mediterranea e salpata il 4 ottobre 2018 per svolgere un’attività di monitoraggio, testimonianza e denuncia della situazione nel Mediterraneo.

Il progetto vede tra i promotori varie associazioni, onlus, ong tra cui Arci nazionale, Ya Basta di Bologna, la ong Sea-Watch, il magazine online I Diavoli e l’impresa sociale Moltivolti di Palermo.

I garanti del progetto sono un gruppo di parlamentari, tra cui Nicola Fratoianni ed Erasmo Palazzotto, con il sostegno di esponenti del mondo della cultura e della società civile.

Ecco il diario di bordo di Valerio Nicolosi per TPI.it:

Secondo giorno – venerdì 5 settembre 2018

“Sta per partire una nuova missione umanitaria in mare ed è la prima volta che una nave batte bandiera italiana. Vorremmo che la documentassi tu, che ne dici?”.

“Solo se posso partecipare alle operazioni di recupero dal gommone, ci state?”. “Affare fatto!”

In questa breve conversazione avuta con un amico c’è la sintesi del perché io mi trovi a bordo di questa nave. Da un lato la voglia di rilanciare la battaglia per salvare le vite in mare dopo che le Ong sono state decimate da blocchi amministrativi spesso pretestuosi che hanno impedito alle navi di svolgere il proprio compito, non ultima la bandiera di Panama tolta all’Aquarius.

Dall’altra la voglia di tornare in prima linea sul gommone dopo le esperienze fatte sulla Open Arms e sulle navi militari italiane. Essere sul gommone lanciato a 35 nodi verso un target ti dà l’adrenalina dell’azione e l’idea di essere utile.

Unire il proprio lavoro a qualcosa di utile è qualcosa di straordinario che tutte le persone dovrebbero provare.

A Pantelleria arrivo per primo insieme a Maso Notarianni e Nello Scavo, rispettivamente Arci e il quotidiano Avvenire: atterriamo in questa splendida isola a poche miglia dalla Tunisia che nessuno di noi ha mai visto e che in questa stagione regala panorami bellissimi.

Piano piano l’isola si riempie di tutti i componenti dell’equipaggio. La cosa bella è che sono tutti ragazzi e ragazze giovani che hanno scelto di fare il volontari in questa missione. Essere partigiani, ovvero persone che parteggiano e che decidono di fare una scelta, oggi vuol dire anche andare in mare per salvare le persone.

La questione dei migranti è diventata centrale e anche se oggi sembra essere controproducente da un punto di vista elettorale, questo non può influenzare negativamente le persone che vogliono essere utili e che pensano che la solidarietà sia un valore e non un crimine.

Dopo due giorni d’attesa e preparazione siamo pronti a salpare. A mezzanotte e mezza del 4 ottobre riceviamo l’ok da parte di tutti i capitani delle navi. Astral, Mar Jonio, Burlesque e Juna si incontreranno in zona SAR per effettuare l’operazione di pattugliamento e recupero.

“Dobbiamo stare attenti, il mare è troppo grosso per queste barche a vela” ci dice Riccardo, lo skipper spagnolo della barca su cui mi trovo. Ha optato di scendere sotto costa della Tunisia per poter evitare i venti che avrebbero messo a dura prova il nostro albero.

Così, mentre la Mare Jonio esce da Augusta, noi a mezzanotte proviamo ad uscire con le due barche a vela di supporto. Purtroppo a poche miglia dal porto la Juna ha un problema al timone e dobbiamo rientrare.

Un incidente di percorso che influisce sul morale ma che di fatto rallenta solamente di poche ore la nostra missione. La Juna resterà a terra per il momento mentre noi stavolta siamo pronti a salpare.

Stavolta non sarà facile, questa esperienza parte in salita e abbiamo bisogno di tutte quante le persone coinvolte in questa operazione. Io sarò nel gommone di salvataggio ma navigare in flotta e pattugliare in queste condizioni non sarà uno scherzo. Noi comunque siamo pronti.

Primo giorno – giovedì 4 ottobre 2018

“Monitoraggio, testimonianza e denuncia della drammatica situazione che vede costantemente donne, uomini e bambini affrontare enormi pericoli nell’assenza di soccorsi, nel silenzio e nella complice indifferenza dei governi italiano ed europei”. Sono queste le motivazioni che hanno spinto diverse associazioni e ONG a iniziare una nuova avventura nel Mediterraneo Centrale con la nuova missione “Mediterranea”, la prima con una nave battente bandiera italiana.

Arci nazionale, Ya Basta di Bologna, la ONG Sea-Watch, il magazine online I Diavoli e l’impresa sociale Moltivolti di Palermo e alcuni parlamentari di Sinistra Italiana tra cui Nicola Fratoianni e Erasmo Palazzotto, già presenti nelle ultime missioni di Open Arms, tra cui quella in cui recuperarono Josefa, la donna nigeriana trovata dopo 48 ore in mare alla deriva con due cadaveri.

Dopo mesi in cui la sinistra istituzionale e non è stata messa all’angolo sul tema dei migranti, questa operazione è una controffensiva in piena regola in cui la nave che batte bandiera italiana vuole essere lo strumento per scardinare il piano di Salvini che negli ultimi mesi ha vietato l’attracco alle barche straniere che fanno recupero e soccorso.

Una sorta di sogno che la sinistra italiana corona dopo anni in cui il protagonismo in mare è stato di navi spagnole, francesi e nord europee ma che in questo momento con l’Aquarius a cui è stata tolta la bandiera da Panama su pressioni internazionali, la Sea Watch ferma a Malta, la Open Arms reindirizzata nel sud della Spagna per il fronte marocchino che si è aperto negli ultimi mesi a causa dell’instabilità in territorio libico e la Iuventa ancora sotto sequestro, l’operazione Mediterranea vuole essere il nuovo punto di riferimento nel pattugliamento in mare insieme alla “Astral”, il veliero della Proactiva Open Arms comandato dall’italiano Riccardo Gatti. Ed è proprio con loro che si pensa di organizzare una “flottilla umanitaria” nella zona SAR libica.

Il rischio di un nuovo “caso Diciotti” è forte e gli organizzatori ne sono consapevoli, ma è proprio la contraddizione di una nave italiana a cui non viene consentito lo sbarco in un porto italiano che potrebbe far scoppiare un nuovo caso che politicamente potrebbe andare a vantaggio della Mediterranea.

