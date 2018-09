Di Maio a Emiliano: “E con Matera che state facendo?”. Gaffe o domanda legittima?

“Con Matera cosa state facendo?”. Così Luigi Di Maio a Michele Emiliano, in occasione dell’ultima visita del vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico a Bari.

La domanda è a dir poco straniante: non si capisce se il vicepremier si stesse informando sulla sinergia tra Regione Puglia e Regione Basilicata in vista di Matera 2019 o se si è trattato di una nuova gaffe in geografia del ministro dello Sviluppo Economico.

Per qualcuno la risposta al dubbio starebbe nella reazione “imbarazzata” del governatore pugliese. Emiliano, infatti, si porta la mano davanti la bocca per rispondere al vicepremier qualcosa di poco comprensibile. Forse il presidente della Puglia avrà fatto notare al vicepremier che Matera è la seconda città della Basilicata e che no, non è in Puglia.

Ma la domanda resta strana. Perché mai il vicepremier dovrebbe chiedere a Emiliano informazioni su un evento che si svolgerà in un’altra regione?

Sulla risposta di Emiliano non abbiamo certezze: è probabile che il governatore suggerisca a Di Maio l’esatta collocazione geografica della cittadina lucana. La risposta del ministro del Lavoro è secca: “Lo so”.

Il video non lascia capire con chiarezza di cosa stessero esattamente parlando i due. Nella seconda parte della conversazione si sente il governatore della Puglia commentare la questione trasporti. Pare che Emiliano stesse mettendo in luce le difficoltà logistiche per raggiungere la Capitale della Cultura 2019 con i trasporti pubblici.

È possibile dunque che il ministro dello Sviluppo Economico si stesse semplicemente informando su come turisti (e non) dalla Puglia possano muoversi verso la Basilicata per il grande evento dell’anno prossimo.

Raggiungere Matera è difficile. Le infrastrutture dei trasporti della Regione sono particolarmente carenti, tanto che in città non c’è nemmeno una stazione ferroviaria.

È per questo che entra in gioco la Puglia. La regione confinante, infatti, offre il primo aeroporto e la prima stazione utili di cui i turisti potrebbero servirsi per arrivare a Matera. La regione di Emiliano assume quindi un ruolo strategico per la buona riuscita dell’evento dell’anno prossimo.

Il governatore pugliese, nell’ultima parte del video, spiega infatti al ministro dello Sviluppo Economico che la sua regione si sta attrezzando, proprio perché “quelli non hanno la stazione”, dice. Per cercare di risolvere il problema, anzi, la Regione starebbe anche pensando a un investimento pugliese.

La spiegazione ci sarebbe, quindi, ma qualche dubbio sulla genesi della domanda di Di Maio resta.