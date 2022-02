Viaggiare: la terapia perfetta per ogni malessere

Viaggiare è sicuramente molto importante per le persone. Rappresenta il modo migliore per imparare tante cose nuove, per incontrare gente, culture e tradizioni diverse, oppure semplicemente un modo per distaccarsi dalla realtà in cui siamo immersi quotidianamente. Alcuni viaggiano puramente per questioni di lavoro, per incontrare fornitori o partner commerciali, oppure per una conferenza/evento aziendale. Altri, soprattutto studenti, viaggiano per motivi educazionali, per esempio partecipando a tour didattici o visitando musei, ciò rende le informazioni più facili da ricordare e li stimola ad essere più interessati a ciò che studiano sui libri di testo. Infine, abbiamo un altro gruppo di persone, ovvero quelle che viaggiano per divertirsi, passando le giornate in spiaggia o a fare escursioni, le notti a esplorare i migliori bar e discoteche della zona e giocare ai casino online.

Viaggiare porta con sé numerosi benefici, tanto per la nostra salute mentale che per quella fisica. Innanzitutto, viaggiando conosciamo gente nuova, questo significa amicizie nuove che, grazie alla tecnologia dei giorni d’oggi, continueranno anche dopo essere ritornati a casa. Inoltre, possiamo comprendere la mentalità delle persone che vivono in un contesto diverso dal proprio e questo ci apre la mente, ci rende più sensibili verso la loro cultura. Viaggiando impariamo a goderci quello che la natura ci offre e ci aiuta ad apprezzare la bellezza del nostro pianeta.

Viaggiare è un incredibile rimedio contro lo stress, la depressione e l’ansia che ci accumuliamo dentro. Uno studio condotto da alcuni ricercatori austriaci dimostra come effettivamente anche una breve vacanza ha effetti positivi sul recupero, sulla tensione e sul benessere. Possiamo dire con certezza che viaggiare ci rende sicuramente più felici. Certo che non tutti hanno questa possibilità, coloro che hanno quest’opportunità sono davvero privilegiati. In fondo ogni esperienza di viaggio, se sia andata bene o no, è senza dubbio un evento da quale possiamo imparare.

Vediamo ora le migliori destinazioni per divertirsi, imparare e rilassarsi. Iniziamo dalle destinazioni storiche, culturali come Berlino, Praga e Madrid.

Berlino

La Porta di Brandeburgo a Berlino rappresenta uno dei posti in cui puoi letteralmente immergerti nella storia. Un tempo rappresentava il simbolo di una nazione divisa, oggi si presenta come simbolo di unità e pace. La Porta è sopravvissuta per un pelo durante la Seconda guerra mondiale.

Le colonne erano punteggiate da buchi e della quadriga è rimasta solo una testa di cavallo, che può essere vista al Museo Märkisches. Quando il Muro di Berlino separò per la prima volta Berlino Est e Ovest nel 1961, la Porta di Brandeburgo fu chiusa. Ci sono numerosi altri posti ricchi di storia e cultura tra cui: il Reichstag ricostruito, l’Isola dei musei, Memoriale del Muro di Berlino, Palazzo di Charlottenburg, e tanti altri.

Praga

Praga è nota per la sua famosa architettura e i suoi diversi musei. Vedere Gesù Bambino di Praga, esplorare la Piazza della Città Vecchia, guardare l’orologio astronomico, passeggiare sul Ponte Carlo, ammirare il vecchio ghetto ebraico, visitare il Castello di Praga e ammirare i Tesori della Cattedrale di San Vito sono le attrazioni storiche e culturali più belle.

Madrid

Madrid è senza dubbio una delle capitali più affascinanti d’Europa, con molti punti di riferimento storici e culturali, tra cui la Basilica di San Francisco el Grande, il Tempio di Debod, Puerta del sol, Plaza Mayor, Plaza de Cibeles e Parque del Retiro.

Ora ci possiamo concentrare sulle destinazioni che offrono tantissimo divertimento.

Las Vegas

Se stai cercando cose divertenti da fare a Las Vegas avrai proprio l’imbarazzo della scelta. Per esempio, puoi sorvolare Las Vegas a bordo di un elicottero, non esiste cosa più bella che vedere le luci della città di notte con qualcuno di speciale. Un’altra idea potrebbe essere esplorare la fauna selvatica del Grand Canion in kayak, avrai la possibilità di ammirare un sacco di paesaggi mozzafiato. Ammirare la vita sott’acqua al Reef Aquarium, paracadutismo, salire sulla LINQ, la ruota panoramica più alta del mondo, visitare il ponte della diga di Hoover, e lasciarsi incantare dallo spettacolo delle fontane di Bellagio sono altre fantastiche esperienze da provare se si ha la possibilità.

Ibiza

Ibiza è sicuramente considerata una destinazione selvaggia dove trascorrere la notte a ballare e passare del tempo con i tuoi amici. Ma l’isola ha molto altro da offrire, la deliziosa cucina spagnola, il clima perfetto durante tutto l’anno, splendide spiagge e fantastici sentieri escursionistici. Il centro storico di Ibiza è un suggestivo labirinto di strade strette e muri imbiancati che merita essere visitato. Passeggiare per il mercato hippy di Punta Arabi, salire in sella all’Ibiza Horse Valley, andare su un Jetski, fare snorkeling o immersioni subacquee, sono fantastiche idee da tenere in considerazione quando si va ad Ibiza. Lasciarsi stupire dalla formazione rocciosa di Es Vedra, provare paddleboarding, trascorrere una giornata a Formentera e sorvolare l’isola in mongolfiera sono altre attività che potrai provare.

Argentina

Argentina è una delle più incantevoli destinazioni mai viste. Puoi imparare a ballare il tango in Buenos Aires, visitare il cimitero Recoleta, esplorare Plaza Mayo, andare a cavallo con i gauchos, fare un emozionante giro in motoscafo alle cascate Iguazu, fare un’escursione sul monte Fitzroy. Tutte esperienze nuove da provare almeno una volta nella vita prima di fare ogni altra cosa.