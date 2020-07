TripAdvisor, è italiano il miglior albergo al mondo per rapporto qualità/prezzo

L’Hotel Villa Sirena di Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia, è stato eletto da TripAdvisor come il miglior albergo al mondo per il rapporto qualità/prezzo. Il celebre sito di recensioni sui viaggi oggi, 30 luglio 2020, ha ufficializzato i Travelers’ Choice Hotel Awards 2020, incoronando la struttura ischitana per le migliori tariffe in una classifica speciale in cui il Villa Sirena precede l’hotel Rura Arpa de Hierba di La Pereda, in Spagna, e il Cabo Vista Hotel di Cabo San Lucas, in Messico.

La notizia ha ovviamente reso felici i proprietari della struttura italiana. “Siamo orgogliosi e felici – ha commentato il titolare, Alberto Monti, a La Repubblica – perché le splendide recensioni dei nostri clienti premiano il lavoro di squadra del nostro staff, molto affiatato perché composto prevalentemente da persone che stanno con noi da più di vent’anni: un primato mondiale del genere porterà visibilità e vantaggi al turismo dell’intera isola d’Ischia”.

