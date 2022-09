Guida sull’assicurazione di viaggio

Per vivere un’esperienza di viaggio tranquilla meglio premunirsi di una copertura assicurativa ad hoc, a garanzia di spostamenti per lavoro, studio, diletto, con trasferimenti via terra o aria

Il mercato assicurativo propone diverse soluzioni laddove si parla espressamente di viaggi. Per garantirsi una vacanza serena, viaggiare per lavoro senza troppe ansie, è necessario essere preparati, e valutare la sottoscrizione di una polizza viaggio.

Questo particolare tipo di assicurazione consente a chi si sposta di sfruttare una copertura in caso si debbano affrontare problemi di salute, o il verificarsi d’incidenti. La polizza viaggio è in grado di andare oltre, e consentire al sottoscrittore di godere di rimborsi in caso di annullamento del viaggio, di sostenere eventuali spese mediche o perdite del bagaglio, essere supportato in caso di danni causati a cose e persone, ricevere assistenza 24 ore su 24.

Le polizze per trasferimenti via aria

Considerando i trasferimenti via aria è possibile sottoscrivere un’assicurazione volo aereo capace di tutelare i viaggiatori da tutta una serie d’inconvenienti che si possono verificare prima, durante o dopo il viaggio. La copertura in questo specifico caso protegge da eventi quali l’annullamento del volo, il furto o lo smarrimento del bagaglio, il verificarsi di problemi di salute con un’utile estensione, di recente inserimento perché figlia della pandemia, che considera il rischio di contagio da Covid 19.

Scopriamo l’ampio ventaglio di assicurazioni di viaggio

La polizza viaggio è perfetta quando è in grado di soddisfare tutte le possibili problematiche che si possono presentare durante uno spostamento.

Ma quali sono le più comuni tipologie di assicurazione di viaggio offerte dal mercato di settore?

Polizza multi viaggio annuale o per spostamenti singoli

Chi in un anno si sposta spesso, per turismo o per lavoro, può trarre benefici dalla sottoscrizione di una polizza multi viaggio annuale, che considera la copertura per un numero illimitato di viaggi.

Nel caso invece il numero di viaggi risulti decisamente ridotto, e consideri al massimo un paio di eventi l’anno, è preferibile sottoscrivere una polizza per viaggio singolo, a un costo decisamente più contenuto rispetto alla copertura annuale.

Con la polizza viaggio singolo, si punta tutto sul viaggio in programma, potendosi garantire il più ampio ventaglio di coperture.

Viaggi di lavoro, come tutelarsi

La risposta più interessante ai viaggi di lavoro è la copertura professionale. Chi si sposta per lavoro ha bisogno di una tutela in grado di far fronte a eventuali spese mediche, ospedaliere, farmaceutiche e nei casi più gravi chirurgiche, laddove l’intervento operatorio si rivela necessario, urgente e improrogabile. Chi lo desidera può scegliere d’integrare con coperture a protezione del bagaglio, dei dispositivi elettronici, ed eventuale inserimento di assistenza legale.

Una tutela ad hoc nel caso si viaggi per studio

Non mancano le coperture ad hoc per chi deve viaggiare per studio. Gli studenti devono poter intraprendere un percorso di apprendimento senza pensare ad altri problemi di sorta, soprattutto se è necessario spostarsi da una località a un’altra per sostenere esami, partecipare a corsi di studio o tirocini, in Italia così come all’estero.

Agli studenti è consentito poter fruire di coperture con ampia protezione in caso di smarrimento, danni o furto del bagaglio, al pari di una consegna in ritardo. Non può mancare la copertura sanitaria e quella relativa alle spese farmaceutiche, soprattutto nei casi di permanenza all’estero. Necessaria anche l’integrazione per danni, del tutto involontari, causati a terzi.

Copertura di gruppo per chi viaggia in comitiva

Un viaggio privo di rischi, per chi viaggia in comitiva, può essere supportato da una polizza per viaggi di gruppo con almeno dieci presenze. Questa tipologia di copertura comprende sicuramente l’assistenza sanitaria, il rimborso delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere, laddove si ravvede la necessità di un ricovero o addirittura di un intervento chirurgico. Estremamente utile anche l’estensione con copertura del bagaglio, in caso di furto, smarrimento o ritardi nella consegna.