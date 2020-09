Emirates, nuove offerte per studenti, sconti in Economy e Business Class

Emirates annuncia una nuova offerta dedicata agli studenti, i quali potranno usufruire – durante tutto l’anno – di sconti speciali sulle tariffe in Economy e Business Class, di un bagaglio aggiuntivo (oltre alla franchigia standard messa a disposizione da Emirates), e di un cambio data gratuito della prenotazione fino a 7 giorni prima della partenza. A poter usufruire di questa offerta speciale, saranno anche i loro familiari e compagni di studio, purché siano in compagnia dello studente in almeno una parte del viaggio.

Sono milioni gli studenti che hanno deciso di lasciare il proprio paese d’origine per andare a studiare all’estero e i dati, riportati dall’Istituto di statistica dell’Unesco, evidenziano che tale numero è in aumento per via delle maggiori opzioni di viaggio e della maggiore consapevolezza del percorso di studi che si vuole intraprendere. Inoltre, molti studenti fuori sede sono soliti concedersi viaggi di piacere durante l’anno, per scoprire nuovi angoli di mondo e fare nuove esperienze.

Emirates vuole essere un connettore globale di luoghi e di persone e, in linea con questa filosofia, ha lanciato questa offerta. I biglietti devono essere prenotati entro il 31 ottobre 2020, utilizzando il codice promozionale “STUDENT”. Tutti i biglietti hanno una validità massima di 12 mesi.

Grazie all’iscrizione al programma fedeltà Skywards, gli studenti che aderiscono all’offerta hanno anche la possibilità di accumulare Miglia per poter riscattare voli, ottenere upgrade o vincere premi. Per garantire la sicurezza dei passeggeri Emirates ha adottato una serie di misure che riguardano ogni singola fase di viaggio (a terra e in volo), che includono anche la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti mascherine, guanti, salviette disinfettanti antibatteriche per mani.

I test PCR per il Covid-19 sono obbligatori per tutti i passeggeri che arrivano o transitano a Dubai (e negli Emirati Arabi Uniti), inclusi cittadini degli Emirati Arabi Uniti, residenti e turisti, indipendentemente dal paese di provenienza.

I clienti Emirates possono viaggiare con serenità grazie alla copertura offerta gratuitamente dalla Compagnia emiratina. In caso di positività al Covid-19 riscontrata durante il viaggio, Emirates coprirà le spese mediche e i costi relativi alla quarantena. La copertura è immediatamente attiva per coloro che volano con Emirates fino al 31 ottobre 2020 (con il primo volo da completare entro il 31 ottobre 2020). La validità di 31 giorni inizia dal momento in cui i viaggiatori effettuano il primo volo. Ciò significa che i clienti possono usufruire di tale copertura anche qualora proseguano il proprio viaggio verso una città diversa dopo aver raggiunto la destinazione del network internazionale di Emirates.

Emirates opera con orgoglio nel mercato italiano da oltre 25 anni. Attualmente collega l’Italia, dagli aeroporti di Roma e Milano, al proprio hub di Dubai, dal quale si possono raggiungere le oltre 60 destinazioni attuali del proprio network globale. In Italia, Emirates è anche sponsor dell’AC Milan, la cui partnership è stata recentemente rinnovata.

Leggi anche: 1. Easy Jet: partnership con Emirates per i voli da Malpensa a Dubai / 2. Coronavirus: sui voli Emirates oltre 3.000 tonnellate di presidi medico-sanitari / 3. Emirates inaugura gli aerei senza finestrino, saranno “virtuali”

Potrebbero interessarti Easy Jet: partnership con Emirates per i voli da Malpensa a Dubai È italiano il miglior albergo al mondo per rapporto qualità/prezzo Covid-19 e ricerca: SEA collabora alla validazione del Test Rapido Salivare per la diagnosi