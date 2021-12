La Sardegna delle donne

C’è un angolo di Sardegna dove il turismo è donna. Stiamo parlando di Puntaldia, un angolo di paradiso , di fronte all’isola di Tavolara nel comune di San Teodoro, 30 km a sud di Olbia. Un promontorio sul mare dove sorge un comprensorio con ville e appartamenti perfettamente inseriti nella natura, un centro sportivo con piscina , un campo da golf a 9 buche con Resort annesso, e una marina con quasi 400 posti barca. Il posto certamente è bello di suo, ma a renderlo speciale è il lavoro di donne davvero speciali. Marie Helene Polo, avvocato, donna bella e giovane, dal 2016 è Amministratore Delegato della Marina di Puntaldia. Insieme a lei opera uno staff di sole donne che governa questo porto con grazia e determinazione.

Il tocco femminile si intuisce già ammirando le numerose opere d’arte che abbelliscono il porto. La facciata della capitaneria è ricoperta di installazioni a forma di vela dipinte dal maestro Vincenzo Lo Sasso. Nel parco circostante campeggiano splendidi lupi giganti , opere del maestro Davide Rivalta, che sottolineano il rispetto per la natura e la sostenibilità degli insediamenti umani a Puntaldia. Chi , se non una donna, poteva ingentilire con opere d’arte un luogo già tanto bello di suo?

L’amore per il mare spinge Marie Helene a fa vivere la sua marina tutto l’anno , organizza eventi , perfino regate internazionali allungando di fatto la stagione turistica . Anche sotto le festività natalizie il suo porto vive il calore dell’accoglienza per tutti gli ospiti che trascorrono le feste a Puntaldia, luogo magnifico d’inverno quanto lo sia in estate. Forse anche di più.

E’ sempre una donna giovane e bella, Antonella Malara, romana e anche lei avvocato, a capo della gestione delle strutture sportive del comprensorio che sono a disposizione di tutto il territorio di San Teodoro. Lei che ama la maratona e corre a livello agonistico, ha posto il suo amore per lo sport a servizio di questo territorio di Sardegna. Ha ristrutturato i campi da tennis, costruito un campo di paddel , ha predisposto un’area fitness e yoga che affaccia su Tavolara, ha in progetto la realizzazione di un campo di basket e pallavolo tutto con tanta attenzione alla sostenibilità e ai valori etici e formativi dello sport.

Ed è ancora una donna, Enza Bernardo , campana di Caserta, laurea in economia alla cattolica di Milano, a gestire il prestigioso ristorante Il Marino che si affaccia sulla marina Puntaldia, E’ lei a ricevere gli ospiti , a coccolarli e a suggerire i gustosi piatti del giorno realizzati dal suo Chef Marco Pilia … Da non perdere la sfogliata di tonno con tartufo bianco e crema di pecorino, ma anche la fregola con bisque di crostacei e frutti di mare …un piatto tutto da scoprire. Cosi come da conoscere sono queste donne che impreziosiscono con il loro lavoro questo angolo di paradiso.