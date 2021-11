I cinque distretti di New York City – Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island,- sono pronti per la riapertura al turismo mondiale con tante novità, tutte da scoprire in sicurezza. Tante le nuove infrastrutture, le attrazioni, musei, ristoranti e attività all’aperto nella città che non dorme mai. A partire dall’ampliamento di Penn Station, nel cuore di Manhattan, con il nuovo spettacolare padiglione ferroviario Moynihan Train Hall, alto 28 metri, un hub di trasporto ferroviario del 21° secolo con una sofisticata tecnologia d’avanguardia. Ampliati e rinnovati anche gli aeroporti di La Guardia e di Newark.

L’attrazione più spettacolare che aspetta i turisti di tutto il mondo è SUMMIT la piattaforma di osservazione posta alla sommità del nuovo grattacielo iconico One Vanderbilt. Summit porta i visitatori nel punto di osservazione più alto di NY City, con vista sul Chrysler Building e su Empire State Building. Dal pavimento di vetro della piattaforma, sospeso a 305 di altezza, coloro che non soffrono di vertigini, possono osservare Madison Avenue. Lo spettacolare ristorante della piattaforma è curato da Danny Meyer.

Apre a Governors Island la nuova spa del gruppo italiano QC Terme Spas & Resorts, la prima negli Stati Uniti, per coloro che non possono rinunciare alla cura dei dettagli e alla professionalità italiana. Anche i Musei newyorkesi si apprestano a riaccogliere i turisti con tante mostre e iniziative. Nell’Hudson River Park, di fronte al Whitney Museum of American Art è stata recentemente inaugurata la mostra permanente Day’s End di David Hammons che celebra la storia del lungofiume di New York, dal periodo d’oro dell’industria navale della città nel diciannovesimo secolo fino al suo recente ruolo come luogo di ritrovo della comunità gay negli anni 70.

La mostra Automania rimarrà al MoMa fino al 2 gennaio 2022. La mostra guarda all’auto come oggetto che ha ispirato innovazione, trasformazione sociale e dibattito critico e propone un percorso attraverso auto e componenti, modelli architettonici, film, fotografie, dipinti e sculture. Al Brooklyn Museum la mostra Christian Dior: Designer of Dreams, fino al 20 febbraio 2022, percorre la storia innovativa e l’eredità di casa Dior attraverso oltre 200 capi di haute couture, fotografie, schizzi, video d’archivio, profumi vintage e accessori.

Anche i teatri di Brodway hanno riaperto con i classici come il Re Leone ma anche con nuovissime produzioni tra cui Thoughts of a colored man, Diana e Mrs Doubtfire e molti altri. NYC Ferry ha recentemente inaugurato una nuova rotta via battello: la rotta di St George da Staten Island a Battery Park City e Midtaown West e altre rotte saranno inaugurate a breve.

Molte anche le nuove aperture di ristoranti e negozi. Naturalmente per poter partecipare a tutte le attività al chiuso è necessario esibire l’attestato di vaccinazione dai 12 anni in su. Tutte le informazioni su nuove aperture, attrazioni, spettacoli, mostre e sui protocolli di sicurezza sono disponibili su www.nycgo.com