TERREMOTO OGGI ITALIA – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, giovedì 16 aprile 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale:

Le scosse di ieri, 15 aprile

Tra le scosse registrate nella giornata di ieri, mercoledì 15 aprile, dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la più importante è senza dubbio quella che si è verificata alle 7,35 in provincia di Avellino. Il sisma, di magnitudo 3.3, ha avuto come epicentro la zona di Nusco, mentre l’ipocentro è stato individuato a una profondità di 11 chilometri. La scossa è stata avvertita in diverse zone della Campania, ma fortunatamente non ha provocato danni a persone o cose. (Leggi l’articolo completo).

Tra le altre scosse registrate in giornata, il terremoto di magnitudo 1.6, che si è verificato alle 10,33 a Sarnano, in provincia di Macerata, a una profondità di 25 chilometri.

Tutte le scosse, comunque, non hanno fortunatamente provocato danni a persone o cose.

Cosa fare in caso di una scossa

Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo):

