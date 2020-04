Terremoto oggi Piacenza: magnitudo, epicentro, ultime news

TERREMOTO OGGI PIACENZA – Una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi, giovedì 16 aprile 2020, alle ore 11,42 in Emilia Romagna, Lombardia e Liguria. Secondo quanto riporta l’INGV (Istituto di geofisica e vulcanologia), la magnitudo è stata di 4.2 ed è stata registrata con epicentro a 6 chilometri a sud-est di Cerignale (provincia di Piacenza) con coordinate geografiche (lat, lon) 44.65, 9.41 ad una profondità di 3 chilometri.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione che si è allarmata. Tantissimi i post sui social che segnalano l’evento sismico. A sentire il terremoto sono stati diversi cittadini non solo di Piacenza e dintorni, ma anche di Milano, Genova e tanti altri comuni sparsi tra Emilia Romagna, Lombardia e Liguria. Al momento non sono segnalati particolari danni a cose o persone. La Protezione Civile si è, ovviamente, immediatamente attivata e – in questi minuti – sta effettuando le opportune verifiche.

Già ieri sera, nella stessa zona del piacentino, alle ore 22,02, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia aveva registrato una scossa di magnitudo 3.5.

