13 gennaio 2026
Terremoti

Terremoto a Forlì e Ravenna oggi, 13 gennaio 2026: magnitudo, epicentro e ultime notizie

di Antonio Scali
Terremoto a Forlì e Ravenna oggi, 13 gennaio 2026: magnitudo, epicentro e ultime notizie

Terremoto questa mattina, 13 gennaio 2026, in Romagna. Una scossa di terremoto di magnitudo tra 4 e 4.5 si è verificata intorno alle 9.30 in provincia di Forlì-Cesena. A seguire un’altra scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2 dopo pochi minuti nel Ravennate. Sono le stime ancora provvisorie dell’Ingv. Al momento si segnala paura nella popolazione, con gente per strada, ma non si registrano danni.

Nel dettaglio, nel Ravennate la prima scossa di terremoto avvertita alle 9.27 è stata di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 chilometri Russi, in provincia di Ravenna (la città si trova tra Forlì e Ravenna), a una profondità di 23 chilometri.

La seconda scossa, come rileva la sala sismica dell’Ingv-Roma, è avvenuta due minuti dopo, ed è stata di magnitudo 4.1 con epicentro a 8 chilometri da Faenza, sempre in provincia di Ravenna, poco distante dalla prima.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
