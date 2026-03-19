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Terremoto Friuli Venezia Giulia oggi 19 marzo 2026: magnitudo ed epicentro

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di Antonio Scali
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Terremoto Friuli Venezia Giulia oggi 19 marzo 2026: magnitudo ed epicentro, Udine, ultime notizie

Oggi, 19 marzo 2026, si è registrata una scossa di terremoto in Friuli Venezia Giulia, vicino a Udine. La magnitudo è stata di 3.9, con epicentro a Moggio Udinese, in provincia di Udine, ad una profondità di 15 chilometri. Il sisma è stato registrato dalla sala sismica dell’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma. Nessun danno segnalato al momento. D’altronde l’area del Friuli-Venezia Giulia è uno dei settori sismicamente più attivi della catena alpina: ci sono numerose faglie legate allo scontro tra la microplacca Adria e quella Eurasiatica.

La scossa più forte fu quella del terremoto del 6 maggio 1976 di magnitudo 6.5, che devastò la regione e di cui quest’anno ricorre il 50° anniversario.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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