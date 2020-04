Terremoto oggi Avellino mercoledì 15 aprile: magnitudo ed epicentro

TERREMOTO AVELLINO OGGI – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata oggi, mercoledì 15 aprile 2020, ad Avellino. Il sisma, registrato come di consueto dall’INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), è avvenuto alle 7,35 ed ha avuto come epicentro la zona di Nusco. Queste le coordinate geografiche: (lat, lon) 40.86, 15.12 ad una profondità di 11 km.

La scossa è stata avvertita in diverse zone della Campania e ha provocato paura e spavento tra i cittadini, già provati dalla quarantena a causa dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Fortunatamente il sisma non sembrerebbe aver provocato danni a persone o cose, anche se la autorità sono ancora a lavoro per verificare lo stato degli edifici sia pubblici che privati.

Subito dopo la scossa, diverse persone si sono riversate sui social in cerca di informazioni. Molte hanno anche lasciato la propria testimonianza, ancora spaventate da ciò che era appena accaduto. Molti, visto l’orario, hanno raccontato di essere stati svegliati proprio dal sisma. “Ha iniziato a tremare il letto” ha scritto qualcuno su Twitter, mentre un altro utente ha affermato: “Mi ha svegliato il terremoto. È stata una scossa fortissima”. C’è anche chi, tra ironia e rassegnazione, fa notare come il periodo non sia esattamente tra i più fortunati commentando l’accaduto con un laconico “ci mancava solo il terremoto”.

