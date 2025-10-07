Icona app
Ultimo aggiornamento ore 11:49
Tecnologia

X (Twitter) down oggi martedì 7 ottobre 2025: il social di Elon Musk non funziona, cosa sta succedendo

di Niccolò Di Francesco
Il social X, ex Twitter, oggi, martedì 7 ottobre 2025, è in down. Il problema si è verificato poco dopo le 10 della mattinata di martedì: migliaia di persone, così come si evince anche dal sito specializzato Downdetector, hanno riscontrato problemi con l’app. Ancora sono ignote le cause che hanno portato al social network di proprietà di Elon Musk. Gli utenti, secondo quanto segnalato, non riescono ad accedere alla homepage con un messaggio di errore che li invita a riprovare più tardi. In pochi minuti, solamente in Italia, sono arrivate più di 800 segnalazioni da parte di utenti che non riescono più a usufruire del social network.

Nel frattempo, proprio Elon Musk, di recente ha fatto parlare nuovamente di sé per aver lanciato proprio su X una crociata contro Netflix. Il patron di Tesla, infatti, ha invitato i suoi follower a disdire l’abbonamento alla piattaforma streaming per “tutelare la salute dei vostri figli”. La motivazione? Una serie animata per bambini, dal titolo Dead End: Paranormal Park, in cui il protagonista dice apertamente di essere un ragazzo transgender. Secondo l’imprenditore, infatti, la piattaforma streaming propone “un’agenda woke transgender”. La serie, tuttavia, è stata lanciata nel 2022 ed è stata cancellata dopo due stagioni, ma solo oggi ha riacceso l’interesse dei conservatori statunitensi.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca