WhatsApp, arrivano i sondaggi: ecco come funziona

Su WhatsApp adesso si possono fare i sondaggi. La popolare app di messaggistica in questo periodo sta introducendo diverse nuove funzioni, come quello di poter scrivere a se stessi e appunto creare sondaggi da inviare con un messaggio. In futuro ci sarà anche la possibilità di usare WhatsApp su due diversi dispositivi con lo stesso numero. Per poter inviare un sondaggio bisogna innanzitutto avere l’ultima versione della app, sia per Android che iOS. In caso contrario, quindi, aggiornatela. Fatto? Bene, ora vediamo come creare un sondaggio con WhatsApp.

Come fare sondaggi su WhatsApp

Per aggiungere un sondaggio bisogna cliccare sulla graffetta nel campo di scrittura (quella che di solito si usa per allegare un’immagine). Vedremo quindi spuntare, oltre alle opzioni già precedentemente esistenti, anche quella per fare un sondaggio. Dopo averla toccata, si apre una schermata in cui è possibile scrivere la domanda e poi aggiungere sino a 12 opzioni (quando si compila l’ultima, se ne aggiunge una vuota subito dopo), che poi possono essere anche trascinate per posizionarle nell’ordine che si preferisce.

Sia chi ha creato il sondaggio che l’altra o le altre persone possono rispondere (anche più volte) e anche rimuovere le loro risposte, e la foto profilo di ognuno comparirà accanto all’opzione scelta; cliccando su Mostra Voti si avrà un riassunto di chi ha votato cosa e di quali siano le opzioni più votate. I sondaggi non possono essere inoltrati, ma possono ricevere le reaction esattamente come qualsiasi altro messaggio. Ovviamente l’ideale è fare sondaggi all’interno di gruppi, in modo da avere più risposte a disposizione.