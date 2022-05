WhatsApp, si potrà usare lo stesso account su due telefoni

WhatsApp è pronta ad introdurre un’importante novità, molto attesa da tanti utenti: la possibilità di avere lo stesso account su due smartphone diversi (oppure su uno smartphone e un tablet). Si potrà quindi mantenere il collegamento con lo stesso numero di telefono. A scoprirlo è stato il sito WaBetaInfo, che ha pubblicato lo screenshot di un aggiornamento alla versione numero 2.22.10.13 dell’app, che permette di impostare un secondo smartphone per l’utilizzo di WhatsApp con lo stesso numero di telefono. L’aggiornamento è disponibile solo per gli iscritti al programma beta. Il secondo telefono potrà essere abbinato a quello principale attraverso un codice (probabilmente un QR Code) e ne diventerà il “companion”.

Così i messaggi delle varie chat verranno sincronizzati fra un dispositivo e l’altro: come d’altronde già avviene con WhatsApp web, cioè la versione desktop della popolare app di messaggistica. Il consiglio è di non forzare i tempi e cercare online qualche sito per scaricare in anticipo l’aggiornamento. L’app potrebbe non funzionare o rischiate di prendere un virus. Meglio attendere, quindi, anche perché non dovrebbe mancare molto. Lo screenshot è riferito alla versione Android di WhatsApp: per il momento non ci sono conferme o indiscrezioni se la novità riguarderà anche gli iPhone e gli iPad. Verrà mantenuta la crittografia end-to-end, che permette di proteggere testi, foto e video in modo che possano essere letti solo da mittente e destinatari.