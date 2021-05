WhatsApp, nuove condizioni dal 15 maggio: cosa fare per continuare a usarlo

Gli utenti di WhatsApp nelle prossime settimane non saranno più in grado di utilizzare pienamente l’applicazione di messaggistica più diffusa al mondo se non accetteranno gli aggiornamenti ai Termini di servizio che entreranno in vigore il prossimo sabato 15 maggio. In un aggiornamento delle FAQ (domande più frequenti) pubblicate sul proprio sito, WhatsApp ha specificato che nessun account sarà eliminato o perderà funzionalità nella data del 15 maggio, come invece affermato in precedenza.

Invece dopo diverse settimane, gli utenti che non accetteranno le modifiche inizieranno a ricevere notifiche sempre più frequenti. Da quel momento non potranno più accedere alla lista delle chat di conversazione e potranno rispondere ai messaggi solamente dalle notifiche mentre potranno continuare a ricevere telefonate e videochiamate. Dopo ancora qualche settimana, secondo WhatsApp, gli utenti non riceveranno neanche più chiamate o notifiche. WhatsApp afferma che generalmente elimina gli account inattivi dopo un periodo di quattro mesi (120 giorni).

A inizio anno l’annuncio dell’aggiornamento dei Termini di servizio e dell’informativa sulla privacy è stato accompagnato da forti polemiche in tutto il mondo, spingendo WhatsApp a rinviare di oltre tre mesi il termine per accettare le nuove condizioni. Le novità mirano ad ampliare gli scambi di dati tra WhatsApp e le altre applicazioni di Facebook, che possiede anche Instagram e Messenger, condividendo dati personali degli utenti come numeri di telefono, contatti, modello dello smartphone. Le differenze per gli utenti europei (e anche italiani) saranno però molto limitate, grazie al regolamento per la protezione dei dati personali (GDPR) che, secondo quanto ricordato da WhatsApp stessa, non consente la condivisione dei propri dati con Facebook.