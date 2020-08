WhatsApp, una nuova funzione permette di spostare le conversazioni da iOS ad Android

Arriva una buona notizia per chi desidera cambiare telefono, passando da un sistema operativo iOS ad Android, ma non si decide a farlo per timore di perdere le proprie conversazioni su WhatsApp: il social network sta infatti lavorando a una nuova funzione che risolverebbe questo problema. La notizia è stata annunciata su Twitter da WABetaInfo, secondo il quale WhatsApp sta lavorando per aggiornare in contemporanea la cronologia delle chat su ogni tipo di piattaforma e sui diversi dispositivi loggati con il nostro profilo.

Infatti, la nuova funzione dovrebbe essere accompagnata da un’altra, che permetterà di usare lo stesso account su 4 device diversi, inclusi – così riporta l’indiscrezione di WABetaInfo – anche gli iPad. Sulla data di rilascio dell’aggiornamento non ci sono ancora notizie certe, ma sembra che gli utenti del social network di messaggistica gratuita non dovranno aspettare troppo.